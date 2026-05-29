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世足賽／即將開踢 專家：全球博彩收益可能逾1兆5000億元

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

2026年世界盃足球賽將在6月中旬開踢，博彩專家史莫爾（DarrenSmall）告訴法新社，這次世足賽的全球博彩收益可能超過500億美元（約新台幣1兆5000億元）。

法新社報導，這項數據將遠高於2022年世界盃，部分原因是本屆世足賽參戰隊伍增加，從先前的32隊擴大到48隊。

史莫爾是運動博彩和運動娛樂產品及服務供應商Sportradar的管理交易服務部門主管，他認為博彩收益大增還有另一項因素，跟過去單純投注球隊相比，如今賭客們更關注球員的明星效應。

英國博弈公司珊瑚（Coral）公關主管史蒂文斯（David Stevens）也告訴法新社：「本屆賽事規模之大，肯定會讓它成為史上規模最大的博彩盛事。」

史莫爾提到，Sportradar在全球各地收到的投注金額之中，許多人押注阿根廷或法國能奪冠。

但史蒂文斯指出，仍有相當多賭客希望英格蘭能結束長達60年等待，再度贏得世足賽冠軍，「事實上，他們是最被看好的第3熱門球隊，僅次於法國與西班牙」。

2026世足賽要來了

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

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