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世足賽／世界盃開踢在即 美墨加宣布伊波拉疫情旅遊限制措施

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國、墨西哥與加拿大今天發表聯合聲明宣布，將針對來自伊波拉疫情高風險非洲地區的旅客，採取一致的公共衛生旅遊措施。 新華通訊社
美國、墨西哥與加拿大今天發表聯合聲明宣布，將針對來自伊波拉疫情高風險非洲地區的旅客，採取一致的公共衛生旅遊措施。 新華通訊社

美國、墨西哥與加拿大今天發表聯合聲明宣布，將針對來自伊波拉疫情高風險非洲地區的旅客，採取一致的公共衛生旅遊措施，希望在世界盃足球賽期間保護本國公民與旅客的安全。

路透社報導，美墨加三國聯合聲明中並未詳細說明一致措施的具體內容，僅表示：「在我們歡迎全世界來到北美的同時，區域內每位居民的健康與安全仍是我們的首要任務。」

世界衛生組織（WHO）5月17日宣布，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並指出疫情蔓延至鄰國的風險極高。

這項決定促使各國政府紛紛加強與旅遊相關的防疫控制措施。

美國上週已禁止過去幾週曾前往民主剛果、烏干達或南蘇丹的非美國公民入境。美國疾病管制暨預防中心（CDC）22日更將此禁令擴大，涵蓋過去21天內曾到過上述國家的綠卡持有者。

加拿大則從27日起，禁止來自民主剛果、烏干達和南蘇丹的居民入境，為期90天。

根據加拿大公共衛生局的聲明，過去幾週曾前往受影響地區、且未出現症狀的加拿大公民、永久居民及其他外國國民，自5月30日起將必須接受21天的隔離。

墨西哥衛生部長克謝諾維奇（DavidKershenovich）25日宣布機場加強伊波拉篩檢措施，呼籲民眾避免前往民主剛果，並要求自該國入境的人員配合為期21天的隔離。

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