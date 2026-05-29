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世足球星／亞洲勁旅伊朗鐵血防守起家 進攻只能仰賴隊長塔雷米

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有多年歐洲聯賽經歷的伊朗隊長塔雷米，是全隊攻擊關鍵要角。聯合新聞網／製表
擁有多年歐洲聯賽經歷的伊朗隊長塔雷米，是全隊攻擊關鍵要角。聯合新聞網／製表

亞洲勁旅伊朗「波斯鐵騎」（Team Melli），強悍防守反擊是他們招牌球風，而前場進攻的重責大任則寄望於塔雷米（Mehdi Taremi）一身，這名擁有多年歐洲聯賽經歷的伊朗隊長，將成為球隊攻擊端關鍵要角。

塔雷米生涯前期在伊朗職業聯賽表現亮眼，並在2019年加入葡萄牙阿維河俱樂部，隔年又轉戰另一隻葡萄牙球隊波爾圖，期間他收穫葡萄牙聯賽多項大獎；2024年他曾短暫效力義甲勁旅國際米蘭，並隨隊拿下歐冠聯賽亞軍，目前則效力希臘球隊奧林匹亞科斯。

塔雷米於2015年首次加入伊朗成人國家隊，2018年世界盃他也隨隊出征，不過他在對戰葡萄牙的小組賽中，錯失一次得分機會，也讓伊朗無緣晉級16強；2022年世界盃他雖在交手英格蘭時梅開二度，但伊朗仍以2：6落敗，該屆賽事同樣無緣晉級。

塔雷米不僅是伊朗隊代表性球星，也是隊上最具威脅性進攻武器，他的強項包含背身拿球與禁區射門把握。不過伊朗的隱憂在於，除塔雷米外並無穩定第二得分點，進攻過於單調的問題若未能解決，恐難在比利時、埃及與紐西蘭三國夾擊下從G組出線。

值得關注的數據

在效力波圖與國際米蘭期間，塔雷米合計出賽225場，踢進94球並送出65次助攻。

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