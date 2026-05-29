世足球星／「法老王」薩拉赫世界盃最後一舞 拚埃及最佳成績也要破進球紀錄

說到埃及足球史上最偉大球星，綽號「法老王」的前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）絕對當之無愧，這名利物浦代表球星本屆依舊擔任「法老軍團」隊長，本屆賽會沒意外也是他在世界盃「最後一舞」，能否打破埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）保持的69顆國家隊進球紀錄備受關注。

薩拉赫在2013年便奪下瑞士超金球獎，後續因在義甲表現出色，2017年以3690萬英鎊轉會費正式加入利物浦，期間曾多次助隊攻下各大賽事冠軍，2022年更在6分12秒內僅僅觸球9次便完成三次進球，成為歐冠史上觸球最少與最短時間完成帽子戲法的球員。

薩拉赫不僅僅是利物浦代表球星，也被視為埃及史上最偉大球星，曾兩度率領埃及拿下非洲國家盃亞軍，埃及人民賦予他「埃及梅西」、「法老王」等尊爵稱號，據傳在2018年總統大選時，有超過百萬埃及選民把票給了薩拉赫，不過由於他本人並未報名參選，因此只能計為無效票，但可見薩拉赫在埃及人心中至高無上的地位。

埃及國家隊在世界盃最佳成績為1934年的16強，上屆闖入會內賽為2018年俄羅斯世足，當時埃及三戰全敗遭淘汰，對薩拉赫來說，能否在生涯最後一次世界盃踢出隊史最佳成績，並成為埃及足球史上國家隊進球紀錄保持人都是巨大挑戰，薩拉赫目前在國家隊已累計67顆球。

值得關注的數據

薩拉赫曾兩度獲得非洲足球先生，也兩度拿下英超年度最佳球員。效力利物浦期間，他已贏得9座冠軍，包括2座英超冠軍與1座歐洲冠軍聯賽冠軍。