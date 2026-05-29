快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

世足球星／「法老王」薩拉赫世界盃最後一舞 拚埃及最佳成績也要破進球紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
埃及足球史上最偉大球星，綽號「法老王」的前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）絕對當之無愧。聯合新聞網／製表
埃及足球史上最偉大球星，綽號「法老王」的前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）絕對當之無愧。聯合新聞網／製表

說到埃及足球史上最偉大球星，綽號「法老王」的前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）絕對當之無愧，這名利物浦代表球星本屆依舊擔任「法老軍團」隊長，本屆賽會沒意外也是他在世界盃「最後一舞」，能否打破埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）保持的69顆國家隊進球紀錄備受關注。

薩拉赫在2013年便奪下瑞士超金球獎，後續因在義甲表現出色，2017年以3690萬英鎊轉會費正式加入利物浦，期間曾多次助隊攻下各大賽事冠軍，2022年更在6分12秒內僅僅觸球9次便完成三次進球，成為歐冠史上觸球最少與最短時間完成帽子戲法的球員。

薩拉赫不僅僅是利物浦代表球星，也被視為埃及史上最偉大球星，曾兩度率領埃及拿下非洲國家盃亞軍，埃及人民賦予他「埃及梅西」、「法老王」等尊爵稱號，據傳在2018年總統大選時，有超過百萬埃及選民把票給了薩拉赫，不過由於他本人並未報名參選，因此只能計為無效票，但可見薩拉赫在埃及人心中至高無上的地位。

埃及國家隊在世界盃最佳成績為1934年的16強，上屆闖入會內賽為2018年俄羅斯世足，當時埃及三戰全敗遭淘汰，對薩拉赫來說，能否在生涯最後一次世界盃踢出隊史最佳成績，並成為埃及足球史上國家隊進球紀錄保持人都是巨大挑戰，薩拉赫目前在國家隊已累計67顆球。

值得關注的數據

薩拉赫曾兩度獲得非洲足球先生，也兩度拿下英超年度最佳球員。效力利物浦期間，他已贏得9座冠軍，包括2座英超冠軍與1座歐洲冠軍聯賽冠軍。

2026世足賽要來了

世足戰報 2026美加墨世足 世足球星 埃及

相關新聞

世足賽／阿根廷26人名單有梅西！續任隊長第6度征戰拚衛冕

阿根廷國家足球隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）今天公布世界盃26人名單，巨星梅西（Lionel Mess...

世足球星／「法老王」薩拉赫世界盃最後一舞 拚埃及最佳成績也要破進球紀錄

說到埃及足球史上最偉大球星，綽號「法老王」的前鋒薩拉赫（Mohamed Salah）絕對當之無愧，這名利物浦代表球星本屆依舊擔任「法老軍團」隊長，本屆賽會沒意外也是他在世界盃「最後一舞」，能否打破埃及總教練哈桑（Hossam Hassan）保持的69顆國家隊進球紀錄備受關注。 薩拉赫在2013年便奪下瑞士超金球獎，後續因在義甲表現出色，2017年以3690萬英鎊轉會費正式加入利物浦，期間曾多次助隊攻下各大賽事冠軍，2022年更在6分12秒內僅僅觸球9次便完成三次進球，成為歐冠史上觸球最少與最短時間完成帽子戲法的球員。 薩拉赫不僅僅是利物浦代表球星，也被視為埃及史上最偉大球星，曾兩度率領埃及拿下非洲國家盃亞軍，埃及人民賦予他「埃及梅西」、「法老王」等尊爵稱號，據傳在2018年總統大選時，有超過百萬埃及選民把票給了薩拉赫，不過由於他本人並未報名參選，因此只能計為無效票，但可見薩拉赫在埃及人心中至高無上的地位。 埃及國家隊在世界盃最佳成績為1934年的16強，上屆闖入會內賽為2018年俄羅斯世足，當時埃及三戰全敗遭淘汰，對薩拉赫來說，能否在生涯最後一次世界盃踢出隊史最佳成績，並成為埃及

世足球星／比利時「紅魔鬼」新生代箭頭 多庫被視為哈札德接班人

比利時年輕前鋒多庫已成為國家隊的進攻核心，自2023年加盟曼城以來表現耀眼。他在2024年歐洲盃中創下34次成功盤帶紀錄，展現卓越運球能力，為「紅魔鬼」未來增添希望。

世足球星／世界盃資格賽致勝英雄 拉馬丹率「迦太基之鷹」迎戰列強

突尼西亞向來以穩固防守作為立隊根本，但26歲中場拉馬丹（Mohamed Ali Ben Romdhane）卻是球隊少數能在進攻端改變比賽的關鍵人物。這位效力沙烏地阿拉伯史上最成功的頂級俱樂部之一阿爾阿里的中場，不僅具備細膩控球能力，也擁有出色的進球嗅覺。插上進攻、控球能力與關鍵時刻把握機會的特質，仍會是各隊必須重點盯防的威脅。 拉馬丹早年出身於突尼西亞豪門突尼斯希望，2018年完成一線隊首秀後，隨隊多次奪下突尼西亞甲級聯賽冠軍、突尼西亞超級盃冠軍，並曾幫助球隊贏得非洲冠軍聯賽冠軍。 之後，拉馬丹前往匈牙利發展，加盟費倫茨瓦羅斯，並在2023-24賽季幫助球隊奪下匈牙利甲級聯賽冠軍。2024年他轉戰埃及加盟阿爾阿里，持續累積國際賽與洲際賽經驗。 2025年俱樂部世界盃中，拉馬丹代表阿爾阿里出賽3場，並在面對葡萄牙強權波爾圖時攻入精彩進球，幫助球隊踢出4比4平手，也讓外界再次看見他的進攻能力。 國家隊方面，拉馬丹已代表突尼西亞出賽54場，是「迦太基之鷹」中場的重要成員。他在9月世界盃資格賽對赤道幾內亞之戰，於傷停補時第4分鐘攻入致勝球，幫助突尼西亞以1比0取勝，正式取得世界盃門票。

世足球星／比哈蘭德更全面的前鋒！約克雷斯是瑞典最致命進攻武器

瑞典前鋒約克雷斯因伊薩克傷缺，預計將成為國家隊在世界盃的核心攻擊武器。這位27歲球員在2023年英超展現穩定火力，並被評為較哈蘭德更全面的前鋒。

世足球星／「日本梅西」擔藍武士進攻重任 日本靠久保建英拚奇蹟

日本國家隊因三笘薰傷退，久保建英將擔任2026美加墨世界盃的進攻核心。這位被譽為「日本梅西」的24歲球星，擁有出色的盤帶和射門能力，曾效力巴塞隆納青訓，並在西甲累積超過200場比賽經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。