世足賽／韓國足協會長身陷爭議 宣布世界盃後辭職

韓國足球協會會長鄭夢奎於過去13年間帶領該國足壇發展，可是也身陷若干爭議與批評聲浪，他今天發布聲明表示，自己將在本屆世界盃足球賽閉幕後辭去足協會長。

法新社報導，鄭夢奎2013年首次出任韓國足協會長，之後成功4連任，但他曾試圖赦免因涉嫌操縱比賽而被終身禁賽的前球員，備受各界嚴厲抨擊。

鄭夢奎還遭指控未經韓國國家足球隊教練的常規選拔程序，於2023年聘請德國傳奇球星克林斯曼（Jurgen Klinsmann）擔任韓國國家隊主帥。

鄭夢奎透過聲明指出：「我深知在負責經營足協期間不乏爭議和批評的聲音，對此我深感慚愧，一切責任歸我。」

他更說道：「我決定將在本屆世界盃閉幕後，辭去足協會長一職。」

鄭夢奎提到：「作為足協會長，我將為國足能在世界盃上取得佳績提供支援，盡到自己應盡責任。」

韓國隊於本屆世界盃小組賽分在A組，同組的其他對手為南非、捷克及墨西哥。