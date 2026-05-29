世足球星／比利時「紅魔鬼」新生代箭頭 多庫被視為哈札德接班人

比利時陣中高手如雲，要選拿坡里（Napoli）中場德布勞內（Kevin De Bruyne）？還是皇家馬德里（Real Madrid）門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）？這次把焦點放在邊路好手多庫（Jérémy Doku）身上吧。

事實上包含後衛麥尼爾（Thomas Meunier）與隊長提勒曼斯（Youri Tielemans）皆是重要戰將，但剛滿24歲的邊路前鋒多庫（Jérémy Doku）才是比利時進攻端最大武器，也是能改寫比賽戰局的關鍵人物。

2012年，年僅10歲的多庫便加入比利時豪門安德萊赫特，並在2018年完成一線隊首秀，並在2020年以2600萬歐元轉會費加盟法甲球隊雷恩。2023年他又一份5年合約轉戰英超曼城，後續也隨隊奪下2023年世冠盃與2025-2026英聯盃冠軍。

2020年歐洲國家聯賽是多庫在成年國家隊的首秀，該屆比賽18歲的他就成功踢進個人首粒進球。2021年歐國盃則是他首度擠進比利時國家隊先發陣容，並在2022年參加個人第一次世界盃盛會，也在對戰克羅埃西亞時完成個人首秀，不過並未留下進球紀錄。

卡達世界盃後多庫在比利時陣中擔綱起更重要角色，先在2023年替比利時保住歐洲盃資格，且在2024年歐洲盃他留下34次成功盤帶紀錄，名列所有球員之最。天生是右撇子的多庫也具備左腳射門的能力，出色的運球能力與頂尖爆發力使他能輕易突破防守者創造得分機會。

比利時這次與埃及、伊朗與紐西蘭同在G組，多庫一直以來皆被視為比利時名將哈札德（Eden Hazard）的頭號接班人，相信他也渴望跟隨自己偶像的腳步，替國家在世界盃中攻城掠地，而多庫的表現也將影響「紅魔鬼」軍團能在大賽中走多遠。

值得關注的數據

自2023年加盟曼城以來，多庫已為球隊出賽超過120場，其中更包括20場歐洲冠軍聯賽。"