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世足球星／世界盃資格賽致勝英雄 拉馬丹率「迦太基之鷹」迎戰列強

聯合新聞網／ 綜合報導
突尼西亞26歲中場拉馬丹是球隊少數能在進攻端改變比賽的關鍵人物。聯合新聞網／製表
突尼西亞26歲中場拉馬丹是球隊少數能在進攻端改變比賽的關鍵人物。聯合新聞網／製表

突尼西亞向來以穩固防守作為立隊根本，但26歲中場拉馬丹（Mohamed Ali Ben Romdhane）卻是球隊少數能在進攻端改變比賽的關鍵人物。這位效力沙烏地阿拉伯史上最成功的頂級俱樂部之一阿爾阿里的中場，不僅具備細膩控球能力，也擁有出色的進球嗅覺。插上進攻、控球能力與關鍵時刻把握機會的特質，仍會是各隊必須重點盯防的威脅。

拉馬丹早年出身於突尼西亞豪門突尼斯希望，2018年完成一線隊首秀後，隨隊多次奪下突尼西亞甲級聯賽冠軍、突尼西亞超級盃冠軍，並曾幫助球隊贏得非洲冠軍聯賽冠軍。

之後，拉馬丹前往匈牙利發展，加盟費倫茨瓦羅斯，並在2023-24賽季幫助球隊奪下匈牙利甲級聯賽冠軍。2024年他轉戰埃及加盟阿爾阿里，持續累積國際賽與洲際賽經驗。

2025年俱樂部世界盃中，拉馬丹代表阿爾阿里出賽3場，並在面對葡萄牙強權波爾圖時攻入精彩進球，幫助球隊踢出4比4平手，也讓外界再次看見他的進攻能力。

國家隊方面，拉馬丹已代表突尼西亞出賽54場，是「迦太基之鷹」中場的重要成員。他在9月世界盃資格賽對赤道幾內亞之戰，於傷停補時第4分鐘攻入致勝球，幫助突尼西亞以1比0取勝，正式取得世界盃門票。這次突尼西亞在世足賽F組面臨實力更強的荷蘭、日本與瑞典，但任何球隊都不能忽視拉馬丹改變比賽的能力。

值得關注的數據

拉馬丹是突尼西亞中場重要核心，在2024年加盟阿爾阿里之前，曾先後於突尼西亞與匈牙利俱樂部效力8個賽季；此外，他在2025年世界盃資格賽對赤道幾內亞時攻入全場唯一進球，幫助突尼西亞取得世界盃門票。

2026世足賽要來了

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