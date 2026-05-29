世足賽／阿根廷26人名單有梅西！續任隊長生涯6度征戰拚衛冕

阿根廷國家足球隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）今天公布世界盃26人名單，巨星梅西（Lionel Messi）將擔任隊長領軍拚衛冕。

法新社報導，這將是現年38歲的梅西破紀錄6度征戰世足。梅西4年前率阿根廷在卡達世足擊敗法國，抱回隊史第3座冠軍，如今將再度扛起領軍挑戰連霸的重責大任。

斯卡洛尼今天公布的名單除了確定梅西參賽，較受矚目的是西甲皇家馬德里（Real Madrid）新星馬斯坦托諾（Franco Mastantuono）並未入選。年僅18歲的馬斯坦托諾被視為阿根廷足壇明日之星。

本屆世足由美國、加拿大及墨西哥共同主辦，規模為歷來最大，將於6月11日開踢；屆時5天後阿根廷首戰將在堪薩斯市（Kansas City）對上阿爾及利亞，同組對手還包括奧地利和約旦。

梅西健康狀況近日引發外界關注，他所效力的美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami CF）本週表示，醫學檢查顯示他左腿筋肌肉疲勞。不過斯卡洛尼本週淡化傷勢嚴重性。

阿根廷隊將赴美國備戰世足，6月6日和6月9日熱身賽分別對上宏都拉斯和冰島。