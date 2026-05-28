世足球星／比哈蘭德更全面的前鋒！約克雷斯是瑞典最致命進攻武器

隨著雙箭頭之一的伊薩克（Alexander Isak）仍持續從腓骨骨折手術中恢復，瑞典國家隊今夏在世界盃的鋒線重任，很可能將落在約克雷斯（Viktor Gyökeres）肩上。這位效力英超兵工廠的27歲前鋒，近年已成為歐洲足壇最炙手可熱的射手之一

約克雷斯擁有189公分身材與極強爆發力，不僅具備優秀背身能力、空中對抗與衝刺速度，同時擁有豐富的射門技巧，能夠用雙腳得分；他既能擔任支點，也能利用速度衝擊防線，被不少球評視為現代全能型前鋒代表。荷蘭傳奇球星范巴斯滕（Marco van Basten）甚至曾表示，「這聽起來很瘋狂，但我認為他是比挪威王牌前鋒哈蘭德（Erling Haaland）更全面一點的版本。」

約克雷斯（Viktor Gyökeres）職業生涯起步於瑞典布洛馬波卡納青訓，2015年升上一軍後迅速嶄露頭角，曾在瑞典盃梅開二度，並幫助球隊重返瑞典頂級聯賽。2018年他加盟英超布萊頓，但未能站穩一軍，先後被外租至聖保利、斯旺西與科芬特里磨練。

2021年正式轉會科芬特里後，約克雷斯迎來突破，2022-23賽季在英冠攻進21球並送出12助攻，入選年度最佳陣容。2023年轉戰葡萄牙體育後，他火力全面爆發，成為葡超頂級射手，102場比賽狂轟97球、28助攻，並幫助球隊完成國內雙冠王。

2025年夏天，約克雷斯以高額轉會費加盟英超兵工廠，很快成為球隊主力中鋒，並在英超展現穩定進球能力，本季被英國廣播公司描述為「英超聯賽中狀態最出色的球員之一」，是2026年英超聯賽中的神射手，並且率隊奪冠。

約克雷斯（Viktor Gyökeres）青年隊時期就當選國腳，並在2017年U19歐洲國家盃大放異彩，幫助瑞典首次闖進正賽，自己也以3球並列金靴。2019年他首次代表成年國家隊出賽，隨後攻進國家隊首球。

瑞典4年前沒能踢進卡達世界盃會內賽，這次掌握住擴編機會，歐洲最佳前鋒之一的約克雷斯終於站上足球最高舞台，他已先在世界盃附加賽對烏克蘭、波蘭兩戰狂轟4球，絕對是「北歐海盜」本屆世界盃最受期待的進攻王牌，也是同組對手荷蘭、日本及突尼西亞最需要防範的球員。

值得關注的數據

約克雷斯效力葡萄牙超級聯賽期間，共在102場比賽中攻入97球、送出28次助攻；他也是2024年IFFHS世界最佳頂級聯賽射手與2025年蓋德穆勒獎得主。