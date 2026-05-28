世足球星／「日本梅西」擔藍武士進攻重任 日本靠久保建英拚奇蹟

隨著日本國家隊主力邊鋒三笘薰（Kaoru Mitoma）因腿筋傷勢確定缺席世界盃，「藍武士」的進攻重任正式落在「日本梅西」久保建英（Takefusa Kubo）肩上。這位效力西甲皇家社會的24歲球星，將成為日本隊在2026美加墨世界盃最重要的進攻核心之一。

久保建英拿球時並不低頭看球，傳球、觸球非常嫻熟，精準度極高，即使是失誤也能馬上投入反搶，因腳法細膩、盤帶能力出色、射門精準與優秀的球場視野。他自小被視為日本足壇天才少年。2011年受邀加入巴塞隆納青訓，成為拉瑪西亞一員，效力U-11梯隊時首季30場攻進74球，迅速受到外界關注。之後他因巴塞隆納遭國際足總處分、未成年球員註冊受限，被迫返回日本，加入FC東京青訓體系。

回到日本後，久保建英很快寫下多項紀錄。2017年，他以15歲10個月11天成為日丙史上最年輕進球球員，並以16歲5個月創下日職最年輕登場紀錄。2018年租借橫濱水手期間，他完成日職首度先發並攻進生涯日職首球。

2019年，皇家馬德里簽下久保建英，雖然他未曾替皇馬一隊正式出賽，但此後先後被外租至馬約卡、比利亞雷爾、赫塔費等隊，在西甲累積大量實戰經驗。2022年加盟皇家社會後，久保建英逐漸站穩腳步，目前西甲出賽已超過200場。從「日本梅西」到日本隊主力攻擊手，久保建英也被視為本屆世界盃日本最值得期待的藍武士戰力之一，這次世界盃小組賽對手分別是荷蘭、瑞典與突尼西亞。

日本隊這次世界盃在三笘薰傷退遭受重大打擊，不過久保建英展現領袖風範，他透露，自己已私下聯繫三笘並給予鼓勵，同時也希望能帶著隊友的信念征戰世界盃，「他的缺席令人沮喪，我會帶著他的精神上場，並以更強大的責任感全力以赴。」。

值得關注的數據

久保建英被譽為「日本梅西」，擁有細膩腳法、盤帶能力與創造力，已在西甲累積超過200場出賽紀錄，是日本國家隊最重要的進攻核心之一。