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世足球星／「世界第一中後衛」范戴克 荷蘭鐵血隊長要率橘軍續寫傳奇

聯合新聞網／ 綜合報導
現年34歲的范戴克（Virgil van Dijk）綽號「VVD、世界第一中後衛」，是荷蘭史上榮譽最多的球員之一。聯合新聞網／製表
現年34歲的范戴克（Virgil van Dijk）綽號「VVD、世界第一中後衛」，是荷蘭史上榮譽最多的球員之一。聯合新聞網／製表

現年34歲的范戴克（Virgil van Dijk）綽號「VVD、世界第一中後衛」，是荷蘭史上榮譽最多的球員之一，曾獲選英超賽季最佳球員、歐洲最佳球員並5度入選英超年度最佳陣容。自2018年3月至2019年8月期間，他曾締造連續50場英超未被成功過人的紀錄，被視為現代足球最具代表性的中後衛之一。

范戴克不僅是利物浦與荷蘭國家隊雙料隊長，更是「橘衣軍團」在2026美加墨世界盃最重要的防線核心。他以準確防守判斷、強大制空能力、冷靜出球與領導氣質聞名。不僅擁有極高的一對一防守能力，更能利用身材與閱讀比賽能力主宰禁區，被外界形容為防線上的「四分衛」，無論場上指揮、防守調度或組織進攻，都對球隊有巨大影響。

不僅如此，范戴克是一名右腳中後衛，儘管他也可以扮演右側中後衛，也可以作為右後衛，但通常在中路防守的左側。阿根廷國家足球隊隊長梅西（Lionel Messi）於2019年接受訪問被問及為何范戴克如此難以擊敗時曾表示， 「他是一名知道如何判斷時機的後衛，並懂得等待合適的時機向進攻者發動進攻。他身材高大，十分敏捷，步伐很快，在防守和進攻方面都令人印象深刻。」

出生於荷蘭布雷達的范戴克，職業生涯早期曾效力格羅寧根，之後於2013年加盟蘇超豪門塞爾提克，並逐漸在歐洲足壇打響名號。2015年他轉戰英超南安普頓，穩定表現也吸引利物浦關注。

2017年底，利物浦以7500萬英鎊高價簽下范戴克，當時創下世界足壇後衛最高轉會費紀錄。加盟後也迅速改變利物浦防守體質，並且在2018-19賽季迎來生涯巔峰，除了幫助利物浦奪下歐洲冠軍聯賽冠軍，更獲選英超PFA年度最佳球員、12月英超聯賽最佳球員獎與歐洲最佳球員，成為13年來首位獲此殊榮的後衛。此外，他還創下從2018年3月至2019年8月，連續50場英超未被對手成功過人的驚人紀錄。2020年，范戴克率領利物浦奪下隊史首座英超冠軍，結束球隊長達30年的頂級聯賽冠軍荒。

2025-26英超賽季，身為利物浦隊長的范戴克，本季每場比賽皆踢滿全場，是英超唯一做到這件事的非門將球員，以34歲320天的年齡超越切爾西傳奇後衛泰利（John Terry），成為英超史上年紀最大的「單季聯賽全勤後衛」。這也是他自2018年加盟利物浦以來，第2次完成英超賽季全勤。

2022卡達世界盃中，范戴克率領荷蘭闖進八強，如今即將迎接生涯可能最後一次世界盃挑戰。他在世界盃期間將滿35歲，但外界普遍認為年齡並未影響他的統治力。對荷蘭而言，只要范戴克坐鎮防線，「橘衣軍團」就依舊具備與任何強權抗衡的實力。

值得關注的數據

范戴克是荷蘭史上榮譽最多的球員之一，曾締造連續50場英超未被成功過人的紀錄，被公認為當今足壇最佳中後衛之一。"

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