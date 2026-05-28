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世足賽／動態票價成剝削球迷通行證 紐約、紐澤西檢察長向FIFA發傳票
世界盃足球賽進入倒數階段，不過國際足球總會（FIFA）首度啟動的「動態定價」機制，卻因票價飆漲與座位資訊不透明，在全美引發排山倒海的民怨。紐約州與紐澤西州檢察長於今天正式聯手向FIFA發出傳票，針對大都會人壽體育場（MetLife Stadium）預計舉辦包括決賽在內的8場賽事門票銷售手法展開全面調查。
紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）在聲明中直言，紐約人期待世界盃多年，理應獲得公平、合理購票的機會，「任何人都不該被操縱去支付天價，球迷必須能夠信任他們所買到的座位。」對此，FIFA官方並未對置評請求做出回應。
事實上，這項號稱「市場需求導向」的動態定價，早已將購票過程變成一場混亂的「天價考驗」，檢察長們引用報導指出，在去年10月至今年4月期間，FIFA調高了104場世界盃比賽中大多數賽事的門票價格，三個主要門票類別的價格平均上漲了34%。
紐澤西州檢察長達文波特（Jennifer Davenport）透過聲明表示，「對門票銷售保持誠實並不複雜，但FIFA卻把購買世足賽門票變成了一場充滿混亂、刻意製造稀缺感以及天價負擔的重重考驗。能夠舉辦世界盃是一項榮譽，但這項盛會並不是剝削我們居民和訪客的通行證。」
儘管FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）日前強硬捍衛娛樂發達市場就該適用市場費率的立場，但就連美國總統川普被問及動態票價衝破1000美元時都直言，「老實說，換做是我也不會付這個錢。」
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