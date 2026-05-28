快訊

MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

MLB／大谷二刀流出賽 首局首打席就砲轟老大哥菅野智之

費城人桑契斯指標數據太強成塞揚首選 大谷局數太少是致命傷

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／內馬爾腿傷未癒缺席巴西首訓 首場熱身賽恐也趕不上

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
內馬爾（Neymar）因右小腿挫傷未癒，周三遺憾缺席了國家隊的首次訓練營。 美國聯合通訊社
內馬爾（Neymar）因右小腿挫傷未癒，周三遺憾缺席了國家隊的首次訓練營。 美國聯合通訊社

世界盃足球賽開打在即，五屆冠軍「森巴軍團」巴西卻在集訓首日迎來令人揪心的消息。當家球星內馬爾（Neymar）因右小腿挫傷未癒，周三遺憾缺席了國家隊的首次訓練營，隨後前往醫院接受進一步的精密醫療評估，為巴西的爭冠之路蒙上一層陰影。

巴西足協醫療部門在今天表示，內馬爾自17日代表桑托斯隊出賽後就因傷高掛免戰牌，為了釐清具體傷情並尋求精確診斷，國家隊醫療主管拉斯馬爾（Rodrigo Lasmar）已親自陪同內馬爾前往診所進行磁振造影（MRI）檢查。儘管內馬爾周三仍按時前往里約熱內盧郊區的訓練基地報到，但在最終醫療報告出爐前，他幾乎確定趕不上本對陣巴拿馬的首場熱身賽。

面對外界對於其傷勢影響世界盃前景的擔憂，內馬爾本人日前現場觀看桑托斯隊比賽時，倒是顯得老神在在，甚至在被媒體追問傷勢時，霸氣反問「有什麼問題嗎？」試圖淡化傷情，除了內馬爾外，剛踢完南美解放者盃的後衛達尼洛（Danilo）也缺席了首訓。

目前總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）麾下已有23名球員報到，其餘征戰歐冠決賽的馬爾基尼奧斯（Marquinhos）等旅歐主力也將陸續歸隊，森巴軍團唯有期盼內馬爾傷勢無大礙，才能以完全體衝擊大力神盃。

2026世足賽要來了

世足戰報 2026美加墨世足 Neymar

延伸閱讀

世足賽／巴西世界盃陣容出爐 名將內馬爾重返國家隊

世足球星／內馬爾退化明顯 29歲拉菲尼亞將扛起「森巴軍團」大旗

世足賽／不只梅西、衛冕軍阿根廷爆傷兵潮 考驗斯卡洛尼調兵智慧

世足賽／克國傳奇「魔笛」傷癒回歸！莫德里奇五度征戰世界盃

相關新聞

世足賽／內馬爾腿傷未癒缺席巴西首訓 首場熱身賽恐也趕不上

世界盃足球賽開打在即，五屆冠軍「桑巴軍團」巴西卻在集訓首日迎來令人揪心的消息。當家球星內馬爾（Neymar）因右小腿挫傷未癒，周三遺憾缺席了國家隊的首次訓練營，隨後前往醫院接受進一步的精密醫療評估，為巴西的爭冠之路蒙上一層陰影。

世足球星／赤腳少年到「世界最佳後腰」 凱塞多領軍厄瓜多挑戰黑馬之路

被譽為當今足壇最頂尖防守中場之一的凱塞多（Moisés Caicedo），如今已是厄瓜多國家隊不可動搖的核心人物。這位效力英超豪門切爾西的24歲中場，將在2026美加墨世界盃率領厄瓜多挑戰更高舞台，而「La Tri」也被不少外界視為本屆賽事的黑馬球隊。 凱塞多以超強攔截能力、覆蓋範圍與攻守轉換效率聞名。雖然如今已是世界級球星，但凱塞多的成長歷程卻相當艱辛。身為家中第10個孩子的他，自幼在厄瓜多貧困環境中長大，小時候踢球甚至沒有球鞋與正式球門，只能赤腳在泥土地上奔跑，並用石頭堆成球門練習。當球隊無力負擔外地比賽車資時，甚至還需要教練代墊費用。 2016年，凱塞多通過山谷獨立青訓，正式踏上職業道路。儘管剛進入青訓時因內向性格一度不適應團體生活，甚至哭著打電話希望母親帶他回家，但最終仍堅持下來，並逐漸成長為球隊重點培養的新星。 2021年2月1日，凱塞多以約400萬英鎊轉會費加盟英超俱樂部布萊頓，並簽約四年半。 同年8月，他被租借至比利時甲組俱樂部比爾斯賀特一個賽季，期間攻入首個職業進球。 2022-23賽季更繳出旅歐生涯代表作，4月首次在英超上場即助攻隊友進球，5月對曼聯時遠射攻入

世足賽／美球評看衰袋鼠軍團 澳洲眾將誓言破壞主辦國籌辦的派對

隨著世界盃足球賽進入倒數階段，D組的場外口水戰已提前點燃，面對地主美國隊球評接二連三的輕蔑言論，澳洲隊諸將不僅毫無懼色，反倒激發出更強烈的求勝鬥志，陣中主力紛紛表態，直言美國各界的過度自信終將自食惡果，球隊已迫不及待要在賽場上「用雙腳說話」。

世足球星／「大象軍團」百場國腳！ 全能中場凱西世界盃再證明自己

凱西（Franck Kessié），象牙海岸國家隊長，將在2026年世界盃挑戰自我。他擁有超過100場國家隊經驗，曾助球隊奪下非洲國家盃冠軍，期待在賽場上再次證明實力。

世足賽／不只梅西、衛冕軍阿根廷爆傷兵潮 考驗斯卡洛尼調兵智慧

距離世界盃足球賽點燃戰火僅剩不到一個月，衛冕軍阿根廷隊卻拉響了嚴重的傷兵警報，除了當家球星梅西（Lionel Messi）的傷勢牽動全球無數球迷的心，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）目前更面臨球隊多名主力集體高掛免戰牌的嚴峻考驗。

世足球星／古拉索最強門神再戰國際舞台 魯姆守護「藍色浪潮」最後防線

古拉索國家隊門將魯姆再度揹負「藍色浪潮」防線重任，現年37歲的他將參加多屆美洲金盃及世界盃資格賽，累積70場國家隊經驗，仍是球隊的核心人物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。