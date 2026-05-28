世足賽／內馬爾腿傷未癒缺席巴西首訓 首場熱身賽恐也趕不上

世界盃足球賽開打在即，五屆冠軍「森巴軍團」巴西卻在集訓首日迎來令人揪心的消息。當家球星內馬爾（Neymar）因右小腿挫傷未癒，周三遺憾缺席了國家隊的首次訓練營，隨後前往醫院接受進一步的精密醫療評估，為巴西的爭冠之路蒙上一層陰影。

巴西足協醫療部門在今天表示，內馬爾自17日代表桑托斯隊出賽後就因傷高掛免戰牌，為了釐清具體傷情並尋求精確診斷，國家隊醫療主管拉斯馬爾（Rodrigo Lasmar）已親自陪同內馬爾前往診所進行磁振造影（MRI）檢查。儘管內馬爾周三仍按時前往里約熱內盧郊區的訓練基地報到，但在最終醫療報告出爐前，他幾乎確定趕不上本對陣巴拿馬的首場熱身賽。

面對外界對於其傷勢影響世界盃前景的擔憂，內馬爾本人日前現場觀看桑托斯隊比賽時，倒是顯得老神在在，甚至在被媒體追問傷勢時，霸氣反問「有什麼問題嗎？」試圖淡化傷情，除了內馬爾外，剛踢完南美解放者盃的後衛達尼洛（Danilo）也缺席了首訓。

目前總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）麾下已有23名球員報到，其餘征戰歐冠決賽的馬爾基尼奧斯（Marquinhos）等旅歐主力也將陸續歸隊，森巴軍團唯有期盼內馬爾傷勢無大礙，才能以完全體衝擊大力神盃。