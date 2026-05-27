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世足球星／赤腳少年到「世界最佳後腰」 凱塞多領軍厄瓜多挑戰黑馬之路

聯合新聞網／ 綜合報導
譽為當今足壇最頂尖防守中場之一的凱塞多（Moisés Caicedo），如今已是厄瓜多國家隊不可動搖的核心人物。聯合新聞網／製表
譽為當今足壇最頂尖防守中場之一的凱塞多（Moisés Caicedo），如今已是厄瓜多國家隊不可動搖的核心人物。聯合新聞網／製表

被譽為當今足壇最頂尖防守中場之一的凱塞多（Moisés Caicedo），如今已是厄瓜多國家隊不可動搖的核心人物。這位效力英超豪門切爾西的24歲中場，將在2026美加墨世界盃率領厄瓜多挑戰更高舞台，而「La Tri」也被不少外界視為本屆賽事的黑馬球隊。

凱塞多以超強攔截能力、覆蓋範圍與攻守轉換效率聞名。雖然如今已是世界級球星，但凱塞多的成長歷程卻相當艱辛。身為家中第10個孩子的他，自幼在厄瓜多貧困環境中長大，小時候踢球甚至沒有球鞋與正式球門，只能赤腳在泥土地上奔跑，並用石頭堆成球門練習。當球隊無力負擔外地比賽車資時，甚至還需要教練代墊費用。

2016年，凱塞多通過山谷獨立青訓，正式踏上職業道路。儘管剛進入青訓時因內向性格一度不適應團體生活，甚至哭著打電話希望母親帶他回家，但最終仍堅持下來，並逐漸成長為球隊重點培養的新星。

2021年2月1日，凱塞多以約400萬英鎊轉會費加盟英超俱樂部布萊頓，並簽約四年半。 同年8月，他被租借至比利時甲組俱樂部比爾斯賀特一個賽季，期間攻入首個職業進球。

2022-23賽季更繳出旅歐生涯代表作，4月首次在英超上場即助攻隊友進球，5月對曼聯時遠射攻入首個布萊頓進球，不僅獲選布萊頓賽季最佳球員，也吸引兵工廠、利物浦與切爾西等豪門關注，然而布萊頓多次拒絕高額報價。季尾他簽下新約至2027年，並獲選布萊頓「賽季最佳球員」及「球員票選最佳球員」。

2023年8月14日，凱塞多以約1億英鎊基本轉會費（加表現條款後可達1.15億英鎊，當時英國轉會費紀錄）加盟切爾西，簽約八年（可再延長一年），穿上25號球衣。 他也於8月20日對西漢姆聯的比賽中替補上場完成切爾西首秀。季尾對伯恩茅斯時，他以約50碼遠射攻入首個切爾西進球。

加盟切爾西後，凱塞多逐漸成為球隊中場主力，並多次擔任隊長，不僅幫助藍軍奪下歐洲協會聯賽冠軍，更隨隊贏得2025俱樂部世界盃冠軍，季後他獲選切爾西「賽季最佳球員」與「球員票選最佳球員」，並成為當季唯一為切爾西在英超上場全部38場的球員。

國家隊方面，凱塞多在上屆卡達世界盃初體驗就有重要進球，小組賽最後一場對塞內加爾的比賽中，於第67分鐘射入扳平球，一度令厄瓜多有機會出線16強，但科里巴利（Kalidou Koulibaly）隨後進球令塞內加爾反超，最終厄瓜多被淘汰。

不過經過四年歷練，如今的凱塞多，不只是厄瓜多中場靈魂，更成為許多年輕球員的榜樣。凱塞多便曾表示，「我知道在厄瓜多有很多孩子都指望著我，我要成為他們的榜樣，我要在披上國家隊球衣時展現最好的自己。」

「三色軍團」（La Tri）被看好是本屆世界盃的黑馬之一，除了凱塞多外，隊中還包括36歲隊史進球王瓦倫西亞（Enner Valencia），以及年輕的巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）後衛帕喬（Willian Pacho），E組在德國獨強下，厄瓜多務必要穩穩拿下象牙海岸與古拉索。

值得關注的數據

凱塞多2023年從布萊頓轉會切爾西時，轉會費高達1.295億美元，根據《Transfermarkt》資料，成為世界足壇史上中場球員轉會費第4高的交易；此外，他也是2024-25賽季唯一踢滿切爾西英超38場比賽的球員。

2026世足賽要來了

世足戰報 2026美加墨世足 世足球星 厄瓜多

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