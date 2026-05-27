世足賽／美球評看衰袋鼠軍團 澳洲眾將誓言破壞他們籌辦的派對

隨著世界盃足球賽進入倒數階段，D組的場外口水戰已提前點燃，面對地主美國隊球評接二連三的輕蔑言論，澳洲隊諸將不僅毫無懼色，反倒激發出更強烈的求勝鬥志，陣中主力紛紛表態，直言美國各界的過度自信終將自食惡果，球隊已迫不及待要在賽場上「用雙腳說話」。

這場口水戰始於前美國國腳格雷拉（Mike Grella）在體育節目中的驚人之語，他將20日在西雅圖舉行的美澳之戰形容為美國隊的「輕鬆上籃」，更揚言美國若贏不了澳洲就該「留在家裡」。無獨有偶，美國傳奇球星唐納文（Landon Donovan）也公開抨擊澳洲總教練波波維奇（Tony Popovic）對抽籤結果滿意的態度是「自大」，並預測袋鼠軍團將在D組墊底。

面對來自美國的輕視，預計將扛起澳洲防線核心、現效力義甲帕爾馬隊的22歲小將席爾卡蒂（Alessandro Circati）顯得泰然自若。他坦言，美國隊正是他最想碰頭的對手，「對我來說這無所謂，這很符合美國人一貫的作風。但有時話說得太多反而會帶來傷害，保持沉默、交給比賽決定才是上策。」

30歲的澳洲翼鋒馬比爾（Awer Mabil）則指出，美國各界的未戰先驕，只會將不必要的壓力留給自己。他以2022年卡達世足賽為例，當時澳洲同樣被外界看衰，甚至曾被同組的法國隊嘲諷「不認識任何澳洲球員」，但袋鼠軍團最終卻硬是殺出重圍、闖進16強，「如果不尊重我們，那沒關係。只要踏上球場，雙方就是平等的。我們這次的目標很簡單，就是去破壞他們精心籌辦的派對。」