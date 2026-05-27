世足球星／「大象軍團」百場國腳！ 全能中場凱西世界盃再證明自己

身為象牙海岸國家隊隊長的凱西（Franck Kessié），不僅是球隊中場核心，更被視為「大象軍團」最不可或缺的靈魂人物。如今效力沙烏地阿拉伯豪門阿爾阿里的他，也希望藉由2026美加墨世界盃的舞台，再次證明自己的實力。

29歲的凱西以強悍對抗能力、全場跑動、穩健風格與攻守兼備著稱，可以勝任場上任何位置，屬全能球員。俱樂部生涯方面，凱西早年在義甲嶄露頭角，2017年加盟AC米蘭後迅速成為球隊主力。他不僅幫助紅黑軍團奪下2021-22賽季義甲冠軍，更憑藉穩定表現成為球迷心中的中場發動機。

2022年，凱西以自由球員身分加盟西甲豪門巴塞隆納，並隨隊奪下西甲與西班牙超級盃冠軍。隔年，凱西以轉會費1250萬歐元，加入沙烏地阿拉伯足聯阿爾阿里，雙方簽約至2026年。他也很快在2025年亞冠精英聯賽決賽做出貢獻，在對戰川崎前鋒時攻入關鍵進球，幫助球隊奪冠。

國家隊方面，凱西曾代表象牙海岸參加多屆非洲國家盃與世界盃賽事，在年僅17歲時便完成象牙海岸國家隊初登場。截至目前，他已累積超過100場國家隊出賽，是非洲足壇近年最具代表性的全能中場之一，高峰是在2023年幫助球隊奪下非洲國家盃冠軍。

雖然凱西目前效力烏地阿拉伯足聯，但外界依然認為，若凱西能在本屆世界盃打出亮眼表現，仍有機會重返歐洲主流聯賽。對象牙海岸而言，這位經驗豐富的中場領袖，也將是球隊能否在世界盃E組的德國、古拉索與厄瓜多夾擊中出線，甚至走得更遠的重要關鍵。

值得關注的數據

凱西在效力AC米蘭與巴塞隆納期間，共累積266場出賽，繳出40球、19次助攻；此外，他目前已代表象牙海岸國家隊出賽超過102場，是現今非洲最具經驗的中場球員之一。