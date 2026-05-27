世足賽／不只梅西、衛冕軍阿根廷爆傷兵潮 考驗斯卡洛尼調兵智慧

距離世界盃足球賽點燃戰火僅剩不到一個月，衛冕軍阿根廷隊卻拉響了嚴重的傷兵警報，除了當家球星梅西（Lionel Messi）的傷勢牽動全球無數球迷的心，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）目前更面臨球隊多名主力集體高掛免戰牌的嚴峻考驗。

梅西日前在代表邁阿密國際出賽時，於第73分鐘因左大腿後肌疲勞主動要求退場，雖然斯卡洛尼在接受訪問時強調，初步的醫療報告顯示梅西的傷情「並不算太糟」，且絕對不會動搖他生涯第六度征戰世足賽的決心，但他也坦言，這位阿根廷隊魂將無法以百分之百的巔峰狀態進駐位於布宜諾斯艾利斯的國家隊訓練營。

「我們當然希望梅西能以最完美的狀態歸隊，但現實顯然並非如此。」斯卡洛尼無奈表示，這並非單一球員的問題，陣中多名奪冠功臣目前都深陷與時間賽跑的復健期。

阿根廷的傷兵名單幾乎涵蓋了球隊的中軸線，卡達世足賽奪冠功臣、門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在歐洲聯賽決賽賽前熱身時，不慎遭遇右手無名指骨折。儘管他隨後仍帶傷幫助阿斯頓維拉奪冠，且預計能趕世足賽對阿爾及利亞的小組首戰，但手指傷勢對守門員的影響仍是不確定因素。

防線防守悍將羅梅洛（Cristian Romero）目前正飽受右膝韌帶扭傷之苦，兩名主力右後衛莫利納（Nahuel Molina）與蒙提爾（Gonzalo Montiel）同時受肌肉傷勢困擾。中前場方面，科莫新星帕茲（Nico Paz）與馬德里競技邊鋒岡薩雷茲（Nicolas Gonzalez）也都在養傷名單中。

面對迫在眉睫的6月2日最後名單繳交期限，斯卡洛尼坦言所有傷兵都將觀察到最後一刻，且他們預計都不會在世足賽前的熱身賽中登場。為防患於未然，斯卡洛尼宣布擴大友誼賽陣容，破格拔擢了包括貝爾特蘭（Santiago Beltran）、阿蘭達（Tomas Aranda）在內的多位本土聯賽年輕新秀。這不僅是為「藍白軍團」著眼未來，更是為了防範在首場小組賽開打前，可能再度發生的任何非減員意外。