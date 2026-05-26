世足球星／古拉索最強門神再戰國際舞台 魯姆守護「藍色浪潮」最後防線

現年37歲的門將魯姆（Eloy Room）依舊被視為古拉索球隊最重要的核心人物之一。這位經驗豐富的老將，將再次扛起「藍色浪潮」最後一道防線的重任。

魯姆目前效力於美國美足聯賽的邁阿密FC，雖然出生於荷蘭，但因父親擁有古拉索血統，因此選擇代表古拉索國家隊出賽。目前他與前英超球員巴庫納（Leandro Bacuna）並列為古拉索隊史最多出賽球員，累積70場國家隊經驗。

魯姆13歲時加入荷甲維特斯（Vitesse）青訓系統，之後逐步升上一隊，並在荷蘭足壇打出名氣。2017年，他幫助維特斯奪下隊史125年來首座荷蘭盃冠軍；隨後轉投荷甲豪門PSV恩荷芬，並拿下2017-18賽季荷甲冠軍。

2019年，魯姆前往美國加盟美足哥倫布機員。2020賽季，在魯姆出賽的17場比賽中，他完成了7場完封，場均失球數為0.88。11月4日，魯姆在哥倫布機員隊對陣奧蘭多城隊的比賽中兩次撲救，榮膺美國職業足球大聯盟年度最佳撲救，成為首位獲此殊榮的機員隊球員。

同年在美足總冠軍賽完封對手，幫助哥倫布機員隊3：0擊敗西雅圖海灣者，奪下美足盃冠軍ㄡ這是他們自2009年支持者之盾杯以來獲得的首個獎盃。哥倫布機員隊主席兼總經理曾表示，「魯姆不僅在球場上表現出色，而且他還認同了機員隊的價值觀，成為更衣室裡一位經驗豐富的領袖。」

國家隊方面，魯姆自2015年完成古拉索國家隊初登場後，長年都是球隊主力門將。他曾代表球隊參加多屆美洲金盃，並在世界盃資格賽中多次展現穩定表現。面對牙買加的關鍵戰役時，他成功完封對手，幫助古拉索取得晉級下一階段世界盃資格賽門票。

值得關注的數據

魯姆擁有豐富國際賽經驗，自2008年職業生涯出道以來，他已在俱樂部累積超過340場正式比賽出賽紀錄，是古拉索國家隊史出賽數並列最多的球員。這位門將職業生涯橫跨荷蘭、比利時與美國聯賽，如今效力美國次級聯賽邁阿密FC，仍是庫拉索防線最重要的核心人物。"