世足球星／「土豆」維爾茨力扛德國核心！億元天才盼率日耳曼軍團重返榮耀

維爾茨（Florian Wirtz）本季在利物浦（Liverpool）或許仍處於適應與掙扎階段，但他仍會是德國在世界盃爭取走得更遠的重要關鍵。這名22歲中場在兩個賽季前幫助勒沃庫森（Bayer Leverkusen）以不敗之姿奪下德甲冠軍，並在2025年獲選德甲年度最佳球員。

維爾茨綽號「土豆」，擁有優異盤帶能力向前推進創造空間、在移動中快速解讀空間並不斷傳出極具創造力的傳球助攻、能在機會來臨時把握住取得精彩進球、願意在無球狀態下的防守和身體對抗中和對手勝負、不知疲倦的跑動和衝刺。

維爾茨生長於足球家庭，父母都是他的經紀人並工作於地方足球俱樂部，他的姐姐也是一名職業足球運動員。維爾茨在2010年加入科隆青年隊，效力了近10年，更被譽為自波多斯基（Lukas Podolski）之後，科隆最有天分的球員，而他更在2019年幫助科隆贏得U17的德甲聯賽冠軍。

同年5月，維爾茨便在17歲又16天迎來了他的德甲首秀，他也成為勒沃庫森史上最年輕的德甲首秀球員，更是當時德甲史上第三年輕。僅過了18天後，維爾茨便成為當時德甲史上最年輕的進球者，且在18歲又145天踢進了他職業生涯第10顆進球，打破了之前波多斯基的最年輕紀錄，足足提前了有200多天。

2021年2月6日，維爾茨打進了他職業生涯的第五個德甲進球，成為德甲歷史上第一個在18歲之前達到此成就的球員。該賽季，19歲的維爾茨表現全面大爆發，繳出7進球10助攻的表現。該年，維爾茨在2022年世界盃外圍賽中為德國國家足球隊首次亮相。

然而，維爾茨在2022年3月遇到十字韌帶受傷，開始了長達10個月的復健恢復。回到賽場上的維爾茨展現更上一層樓的身手。尤其是在歐霸聯賽上3進球、2助攻的表現更被評為22-23賽季歐霸聯賽的最佳年輕球員。

2024年4月14日，維爾茨上演職業生涯首個帽子戲法，率隊以5-0的比分戰勝雲達不萊梅，為勒沃庫森贏得了隊史首個德甲冠軍。

2025年6月20日，利物浦宣布與勒沃庫森達成轉會協議，並與維爾茨簽下一份長期合約。據媒體報道，維爾茨的轉會費用高達1.36億歐元（約合1.16億英鎊），創下當時英國足壇記錄。

維爾茨本季為利物浦各項賽事出賽48場（40場先發），繳出7球8助攻，進階數據相當亮眼。在英超創造Open Court機會方面，他以57次排名聯盟前段，只有費南德斯（Bruno Fernandes，95次）、費南迪斯（Enzo Fernández，59次）以及杜庫（Jeremy Doku，59次）比他更多。上一位在加盟利物浦首季比他更具創造力的球員，已是2006-07賽季的庫伊特（Dirk Kuyt，62次）。此外，維爾茨本季每90分鐘平均跑動距離達10.6公里，也高居英超前12名。

今年3月維爾茨也為德國國家隊攻進個人第10球，而他達成這項紀錄僅用了39場比賽。這次世足賽德國與古拉索、象牙海岸及厄瓜多同組，籤運相當不錯，小組賽出線不是太大問題。

值得關注的數據

在本季加盟利物浦之前，維爾茨於2019年至2025年間，共替勒沃庫森出賽197場，累積57球、65次助攻。"