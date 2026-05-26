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世足球星／後場防線大腦 瑞士「鐵衛」阿坎吉成最穩後盾

聯合新聞網／ 綜合報導
阿坎吉一直是瑞士隊後防線核心。聯合新聞網／製表
阿坎吉一直是瑞士隊後防線核心。聯合新聞網／製表

雖然防守中場札卡（Granit Xhaka）是瑞士隊長，但後衛阿坎吉（Manuel Akanji）同樣預計將扛起重要責任。

阿坎吉成年國家隊首秀是在2018年國際足總世界盃外圍賽，當天他打滿了全場，隨後被選進2018國際足總世界盃瑞士國家隊大名單中。

2019年，阿坎吉代表瑞士參加2019年歐洲國家聯賽決賽周，最終拿下殿軍。

2020年歐洲國家盃名單中，阿坎吉在瑞士隊的所有五場比賽中皆以先發出場，幫助球隊晉身到半準決賽，並在對陣法國的16強比賽中的PK大戰中進球，幫助瑞士收下勝利。

2022年，阿坎吉身披25號球衣加盟英超衛冕冠軍曼城，簽約至2027年、轉會費為1500萬英鎊，被評為該年俱樂部十月最佳球員。不過他本季被租借至國際米蘭（Inter Milan），並幫助這支義大利豪門接近爭奪2座國內賽事冠軍。

事實上在瑞士國家隊阿坎吉一直是則是後防線核心，在歐洲區2026世界盃資格賽最後階段，瑞士6場比賽僅失2球，他正是防線穩定的重要支柱。

值得關注的數據

自2017年以來，阿坎吉已先後為多特蒙德（Borussia Dortmund）、曼城與國際米蘭出賽超過330場。

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