世足賽／美國拒接待伊朗隊 球員將留宿墨西哥通勤赴美

墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，在華府當局拒絕於世界盃期間接待伊朗國家足球隊後，伊朗隊將在墨西哥留宿，並在3場世界盃比賽當天跨境通勤前往美國。

法新社與路透社報導，幾個月來，伊朗參加這場全球體壇盛事的資格一直受到質疑，因為這項賽事由美國共同主辦，而美國與以色列於2月28日開始轟炸伊朗，引發更廣泛的區域戰爭。

伊朗當地媒體今天報導，體育部長唐亞馬利（Ahmad Donyamali）表示，儘管中東戰爭仍在延燒，國際足球總會（FIFA）已承諾伊朗男子足球隊將獲得簽證，以參加今夏在美國舉行的世界盃。

根據伊朗學生通訊社（ISNA）引述唐亞馬利的說法：「國際足總主席向我們承諾，我們所有的球員都將獲得簽證。沒有理由我們的球員拿不到簽證。」

「我希望所有條件都能得到滿足，以便國家隊能夠平靜有序地參加比賽。」

體育部長唐亞馬利表示，世界盃主辦國有義務向所有參賽國提供簽證，包括球員和後勤人員。

他說：「伊朗國家隊預計將在墨西哥獲得由美國核發的多次入境簽證。」

伊朗足球協會表示，如今在比賽期間，伊朗國家隊將駐紮在美墨邊境的蒂華納（Tijuana）。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨國將允許伊朗在境內設立集訓基地，以避開美國的簽證限制。

伊朗預定於6月15日在洛杉磯迎戰紐西蘭，6月21日在洛杉磯對陣比利時，並於6月26日在西雅圖與埃及交手。

白宮和國務院沒有立即回應記者的置評請求。