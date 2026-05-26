世足賽／梅西左大腿後側肌群疲勞 6度征戰世界盃仍是未知數

距離世界盃開賽僅剩數週之際，阿根廷傳奇球星梅西再次遭遇傷病困擾。他所屬球隊MLS邁阿密國際今天表示，經檢查後確認，他的左大腿後側肌群有肌肉疲勞狀況。

在24日邁阿密國際（Inter Miami）6比4戰勝費城聯合隊（Philadelphia Union）的比賽中，38歲的梅西（Lionel Messi）在第73分鐘主罰自由球後按住大腿後側，並主動要求換人。他在隊友席爾維蒂（MateoSilvetti）替補上場後直接返回更衣室。

邁阿密國際今天發布聲明表示：「經過25日的進一步檢查，初步診斷顯示梅西的左腿後側肌群過度疲勞。」

「他恢復訓練的時間表將取決於他的臨床和功能恢復情況。」

美國職業足球大聯盟（MLS）24日的賽程結束後已進入休賽，以配合6月11日至7月19日由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的國際足總世界盃（FIFA WorldCup）。

法新社報導，梅西尚未正式確認他將參加世界盃，但外界普遍預期他會回歸。這將是他第6度出戰世界盃，追平過往紀錄。

阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）已將8屆金球獎（Ballon d'Or）得主梅西列入本月公布的55人初選名單，以備戰6月16日對阿爾及利亞的首戰。