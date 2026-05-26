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世足賽／遭美拒入境 伊朗世足基地改設墨西哥獲准

中央社／ 墨西哥市25日綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥對於在2026年世界盃足球賽接待伊朗國家隊「毫無問題」。

法新社報導，伊朗23日宣布，希望將球隊基地設在墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana），而不是原先規劃的美國亞利桑那州土桑（Tucson）。

她在記者會上表示：「美國不希望伊朗代表隊入境他們的領土。」

「所以他們（伊朗）才來問我們：『是否能將球隊駐地改設於墨西哥？』而我們的回答是：『當然可以，沒問題。』」

本屆世界盃足球賽由美國與墨西哥、加拿大共同主辦，首場比賽將於6月11日在墨西哥市揭幕，決賽則訂於7月19日在紐澤西州舉行。

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