世足賽／梅西疑左大腿受傷 阿根廷爭衛冕恐添變數

距離世界盃開賽僅剩數週，阿根廷傳奇球星梅西疑似左大腿受傷。他目前效力美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際，然而今晚在主場迎戰費城聯合隊時，他在比賽第73分鐘主動要求下場。

路透社報導，在比賽第70分鐘左右，梅西（LionelMessi）被拍到主罰自由球後，按住自己左大腿後側。他隨後主動要求換人，並在隊友席爾維蒂（MateoSilvetti）替補上場後直接返回更衣室。

邁阿密國際（Inter Miami）最終以6比4擊敗費城聯合隊（Philadelphia Union）。

邁阿密國際總教練歐約斯（Guillermo Hoyos）在賽後坦言尚未與梅西談過，但對他提前下場並不特別擔心。

歐約斯在賽後表示，目前尚未收到梅西的傷勢報告，不過他提前下場的主因在於疲勞，加上下雨使場地濕重，「只要有任何疑慮，就不該冒險讓他繼續踢下去」。

法新社指出，若梅西傷勢嚴重，將重創上屆冠軍阿根廷在本屆世界盃尋求衛冕的希望。

MLS今天的賽程結束後將進入6週休賽，期間將舉行6月11日至7月19日登場的國際足總世界盃（FIFAWorld Cup）。

儘管阿根廷尚未公布正式名單，外界普遍預期梅西仍會領軍出征。阿根廷分在J組，首戰為6月16日在堪薩斯市（Kansas City）迎戰阿爾及利亞。

世界盃小組賽前，阿根廷將於6月6日及9日在美國先進行兩場熱身賽，對手分別為宏都拉斯和冰島。