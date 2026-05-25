快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／梅西疑左大腿受傷 阿根廷爭衛冕恐添變數

中央社／ 邁阿密24日綜合外電報導
梅西疑似受傷。 路透
梅西疑似受傷。 路透

距離世界盃開賽僅剩數週，阿根廷傳奇球星梅西疑似左大腿受傷。他目前效力美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際，然而今晚在主場迎戰費城聯合隊時，他在比賽第73分鐘主動要求下場。

路透社報導，在比賽第70分鐘左右，梅西（LionelMessi）被拍到主罰自由球後，按住自己左大腿後側。他隨後主動要求換人，並在隊友席爾維蒂（MateoSilvetti）替補上場後直接返回更衣室。

邁阿密國際（Inter Miami）最終以6比4擊敗費城聯合隊（Philadelphia Union）。

邁阿密國際總教練歐約斯（Guillermo Hoyos）在賽後坦言尚未與梅西談過，但對他提前下場並不特別擔心。

歐約斯在賽後表示，目前尚未收到梅西的傷勢報告，不過他提前下場的主因在於疲勞，加上下雨使場地濕重，「只要有任何疑慮，就不該冒險讓他繼續踢下去」。

法新社指出，若梅西傷勢嚴重，將重創上屆冠軍阿根廷在本屆世界盃尋求衛冕的希望。

MLS今天的賽程結束後將進入6週休賽，期間將舉行6月11日至7月19日登場的國際足總世界盃（FIFAWorld Cup）。

儘管阿根廷尚未公布正式名單，外界普遍預期梅西仍會領軍出征。阿根廷分在J組，首戰為6月16日在堪薩斯市（Kansas City）迎戰阿爾及利亞。

世界盃小組賽前，阿根廷將於6月6日及9日在美國先進行兩場熱身賽，對手分別為宏都拉斯和冰島。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／克國傳奇「魔笛」傷癒回歸！莫德里奇五度征戰世界盃

世足賽／C羅確定入選葡萄牙隊 搶先梅西成連六屆參賽第一人！

世足賽／法新社點名5大潛力球星 「梅西接班人」受矚目

世足賽／西班牙18歲巨星亞馬爾接受專訪 盼達到梅西、C羅層級

相關新聞

世足賽／梅西疑左大腿受傷 阿根廷爭衛冕恐添變數

距離世界盃開賽僅剩數週，阿根廷傳奇球星梅西疑似左大腿受傷。他目前效力美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際，然而今晚在主場迎...

世足賽／韓球星孫興慜率國家隊參加世界盃 恐成職涯最後一舞

韓國足球巨星孫興慜率國家隊啟程前往北美，準備參加6月登場的國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）...

世足球星／誓言捍衛地主榮耀！美國隊要靠全能中場麥肯尼

由於效力AC米蘭的美國好手普里希赫（Christian Pulisic），在2026年球季初表現掙扎，反觀麥肯尼（Weston McKennie）正經歷著職業生涯最佳賽季，在今年歐冠聯賽攻入4球1助攻，彰顯其火燙近況。也讓外界開始相信，今年2026美加墨世界盃，「條紋軍團」的大旗也許將從普里希赫，交棒到麥肯尼手中。

世足球星／仰賴鐵血防守還不夠！阿爾米龍將決定巴拉圭進攻上限

在三大洲球迷間小有名氣的巴拉圭明星中場阿爾米龍（Miguel Almiron），生涯從母國聯賽打起，隨後征戰美足聯、英超等聯賽，去年他重返老東家美足亞特蘭大聯隊效力。由於巴拉圭在小組賽首戰將對上地主美國，阿爾米龍或許是帶給對手麻煩的關鍵球星。

世足球星／袋鼠軍團注入新血 本屆能否跨越16強障礙就看博斯

上屆2022卡達世界盃打進16強、平隊史最佳的澳洲隊，本屆與美國、巴拉圭、土耳其被分在D組。陣中23歲潛力新星博斯（Jordan Bos），雖是後衛出身，但他具備一定的射門、進攻能力，被認為是陣容裡的一枚活棋。首度參賽世界盃的他，將在今年率領袋鼠軍團突破隊史最佳成績。

世足球星／隊史第3度打正賽！21歲土國小將要在世界舞台打響名號

本屆世足賽，土耳其陣中有兩大年僅20歲初頭的新星居萊爾（Arda Güler）和伊爾迪茲（Kenan Yıldız）。當中，作為義甲尤文圖斯中場核心的伊爾迪茲，已經用場上表現證明，自己即將在2026美加墨世足上大放異彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。