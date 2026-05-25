世足球星／隊史第3度打正賽！21歲土國小將要在世界舞台打響名號

本屆世足賽，土耳其陣中有兩大年僅20歲初頭的新星居萊爾（Arda Güler）和伊爾迪茲（Kenan Yıldız）。當中，作為義甲尤文圖斯中場核心的伊爾迪茲，已經用場上表現證明，自己即將在2026美加墨世足上大放異彩。

相較於居萊爾專精傳控、富有創造力的打法，伊爾迪茲在球場上更像是一把利刃，能夠憑藉極快速度撕裂對手防線，並且還有強力的射門腳法，除了中場，伊爾迪茲還可以勝任邊鋒位置。

在2024-25賽季，伊爾迪茲的一記中遠程強力射門，直接被評選為該季義甲的「賽季最佳進球」，該季他也一同入選義甲賽季最佳陣容。

2026美加墨世界盃首次擴編，將48支隊伍分成12組，小組前2直接晉級，另外還有8支成績最佳的第3名也能挺進32強。對土耳其來說，儘管他們身處的D組其他隊伍美國、巴拉圭、澳洲實力都不差，即使沒有搶到前2名，但只要把積分、得失球與失球數維持在前段班，他們仍有出線空間。

值得關注的數據

伊爾迪茲本季代表尤文圖斯出賽42場，攻進11球並貢獻10次助攻。