世足球星／袋鼠軍團注入新血 本屆能否跨越16強障礙就看博斯

上屆2022卡達世界盃打進16強、平隊史最佳的澳洲隊，本屆與美國、巴拉圭、土耳其被分在D組。陣中23歲潛力新星博斯（Jordan Bos），雖是後衛出身，但他具備一定的射門、進攻能力，被認為是陣容裡的一枚活棋。首度參賽世界盃的他，將在今年率領袋鼠軍團突破隊史最佳成績。

博斯職業生涯早期從澳洲足球聯賽墨爾本城起步，幫助球隊奪得2021-22與2022-23球季2座例行賽冠軍。2023年，他轉會至比利時球隊韋斯特洛，成為當時澳聯史上最受矚目的海外轉會之一；之後在2025年，博斯再加盟荷甲豪門飛燕諾，逐步站穩主力位置並寫下歷史，2025年9月他成為首位獲得荷甲單月最佳球員的澳洲球員。

去年10月，澳洲與美國在丹佛舉行一場友誼賽，儘管博斯在開賽後先踢進1記進球，幫助澳洲1比0先馳得點，但隨後美國在上半場結束前先是踢平，下半場再補進1粒進球，讓澳洲最終以1：2遭到美國逆轉。博斯在國家隊接下來的2場比賽中，均有進球紀錄，包括今年3月對喀麥隆的致勝球。

2025-26球季，博斯為飛燕諾出賽28場，目前累積進球數4顆、助攻數6記，據美媒《FOX SPORTS》形容，博斯「正迅速成為歐洲俱樂部足壇的一顆耀眼新星」。

值得注意的數據

博斯在轉會到荷甲聯賽之前，曾在比利時職業聯賽的韋斯特洛效力2個賽季，總計出場46次。