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世足球星／仰賴鐵血防守還不夠！阿爾米龍將決定巴拉圭進攻上限

聯合新聞網／ 綜合報導

在三大洲球迷間小有名氣的巴拉圭明星中場阿爾米龍（Miguel Almiron），生涯從母國聯賽打起，隨後征戰美足聯、英超等聯賽，去年他重返老東家美足亞特蘭大聯隊效力。由於巴拉圭在小組賽首戰將對上地主美國，阿爾米龍或許是帶給對手麻煩的關鍵球星。

現年32歲的阿爾米龍，場上主要司職進攻中場與邊鋒，以速度快、盤帶靈活與高強度跑動而聞名。他早年效力於巴拉圭隊伍波特諾山丘，之後轉戰阿根廷的拉努斯，並隨隊奪得阿甲聯賽冠軍；2016年加盟美足聯球隊亞特蘭大聯後迅速成名，不僅幫助球隊奪下美足聯冠軍（MLS Cup），也成為該聯盟最具代表性的南美外援之一。

2019年，阿爾米龍以創紀錄轉會費2100萬英鎊（約新台幣8.9億元）加盟英超紐卡索，在英超累積超過200場出賽，以積極拼搶與充滿活力的球風深受球迷喜愛；2025 年，他重返亞特蘭大聯，持續擔任球隊核心。同時，在國家隊方面，阿爾米龍的重要程度也不可小覷，多次代表巴拉圭參與國際賽事，被視為近年巴拉圭最具代表性的足球球星之一。

2025球季，阿爾米龍在效力亞特蘭大聯期間，出賽31場，總計踢進6球、傳出7次助攻。

值得關注的數據

阿爾米龍在2018年至2025年間，為英超紐卡索出賽223場，打進30個進球並有12次助攻。

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