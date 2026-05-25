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世足球星／誓言捍衛地主榮耀！美國隊要靠全能中場麥肯尼

聯合新聞網／ 綜合報導

由於效力AC米蘭的美國好手普里希赫（Christian Pulisic），在2026年球季初表現掙扎，反觀麥肯尼（Weston McKennie）正經歷著職業生涯最佳賽季，在今年歐冠聯賽攻入4球1助攻，彰顯其火燙近況。也讓外界開始相信，今年2026美加墨世界盃，「條紋軍團」的大旗也許將從普里希赫，交棒到麥肯尼手中。

麥肯尼是美國近年最具代表性的中場好手之一，27歲正值當打之年的他，現效力於義甲豪門尤文圖斯，同時他也是美國國家隊核心球員。在技術特點方面，他以全能聞名，能勝任防守中場、進攻中場、邊路甚至翼衛位置，擁有出色體能、跑動能力、高空爭頂與壓迫防守，因此常被稱為「瑞士刀型球員」。

青少年時期，他在德國成長，之後加入德國沙爾克04足球俱樂部（FC Schalke 04）青訓隊並於德甲成名，2020年轉戰義大利隊伍尤文圖斯，成為首位代表該球隊出賽的美國球員。他與普里希赫、亞當斯（Tyler Adams）等人被視為美國足球黃金世代代表，曾參加2022卡達世界盃，及多屆中北美國家聯賽，並協助美國隊奪得2019–20中北美洲及加勒比海國家聯賽冠軍；個人榮譽方面，他曾獲選美國足球先生，並贏得義大利盃與義大利超級盃冠軍，現今被普遍認為是歷史上最成功的美國旅歐中場之一。

身為地主國之一的美國隊，與巴拉圭、澳洲、土耳其同被分D組。台灣時間6月13日美國將與巴拉圭進行第1戰，屆時將上演美洲內戰。

值得關注的數據

自2020年加盟尤文圖斯以來，麥肯尼已代表球隊出賽超過220次，並貢獻了超過50個進球。他的64次國家隊出場次數在現役球員中排名第3，僅次於普里希赫的84次和里姆（Tim Ream）的80次。

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