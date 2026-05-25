世足賽／開賽倒數不到20天 北美夏日高溫雷暴成一大考驗

2026年世界盃足球賽幾週後將於北美盛大開踢，然而美、加、墨三國夏季標誌性的酷熱高溫、高濕度與頻繁雷雨，令外界擔心影響賽事進行，也可能對球員及球迷健康造成衝擊。

法新社報導，今年的世界盃在美國、加拿大及墨西哥共16個主辦城市舉行，其中不少主辦城市夏季本就酷熱，在高濕度的推波助瀾下，體感溫度恐進一步飆升。

加拿大和加州等地頻繁發生的野火，也為賽場空氣品質帶來隱憂，而美國夏天雷雨季節的閃電也是另一大隱憂，美國不少戶外賽事經常因閃電而中斷。

一般來說，只要方圓13至16公里內出現閃電，就必須強制暫停賽事30分鐘，此後每出現新的閃電，就要再暫停半小時。

去年的國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）被視為今年賽事的暖身賽，當時就有6場比賽因天氣惡劣而嚴重延誤。科學家預期，隨溫室氣體導致的全球暖化持續，這類情況恐越來越普遍。

世俱盃比賽期間一再發生延誤，讓部分批評和教練質疑，美國是否適合擔任主辦國。

當時執教切爾西（Chelsea）的馬雷斯卡（EnzoMaresca）就曾直言，這種賽事延誤簡直是個「笑話」，嚴重干擾球員注意力，並質疑美國部分城市是否有資格主辦如此重大的賽事。

為了緩解外界對暴風雨延誤或極端高溫的擔憂，國際足球總會（FIFA）將採用少數設有可開合屋頂、空調或兩者兼備的場館，遍及亞特蘭大、達拉斯、休士頓、洛杉磯和溫哥華等地。

不過，多數場館仍是露天球場，可能導致世界盃賽事因雷雨延誤，並讓球員和球迷暴露在酷熱高溫下。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）醫師馬靈頓（Chris Mullington）表示，部分足球員恐怕很難維持他們平時習慣的高強度賽事節奏。

此外，許多球迷可能在烈日下飲酒，同時承受高溫和潮濕，面臨更大的健康風險。

由挪威球員托斯比（Morten Thorsby）近日率領一群現役與前職業球員向FIFA遞交請願書，說明高溫恐令人「頭暈目眩、感到疲勞、出現肌肉抽筋，甚至引發更嚴重的症狀」，敦促FIFA更新世界盃的「熱壓力因應框架」，並堅稱這項措施須配合「持續的氣候行動」

信中寫道：「這項運動深受氣候危機衝擊如此之大，如不挺身承擔應有責任，將錯失改變良機。」