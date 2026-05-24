世足球星／老牌球隊力求突破！蘇格蘭本屆亮點要看麥托米奈

繼海地後，C組另一支與世界盃決賽圈久別重逢的隊伍正是蘇格蘭，上一次打進會內賽已經要追溯至1998年法國世界盃。而在本屆2026賽會中，蘇格蘭隊25歲中場麥托米奈（Scott McTominay），絕對是需要重點關注的陣中球星。

去年11月19日，蘇格蘭在世界盃資格賽中4：2擊退丹麥，獲得2026世足賽正賽資格。回顧那一晚，麥托米奈在開賽第3分鐘所送出的倒勾射門，助蘇格蘭1：0先馳得點，至今仍記憶猶新。

回顧麥托米奈生涯，他自英超曼聯青年軍出身，迄今已於曼聯出賽逾200場。雖然出生於英格蘭，但由於父親來自蘇格蘭海倫斯堡鎮的緣故，故隨蘇格蘭出戰2020年歐洲足球錦標賽；2024年8月30日，麥托米奈以2500萬歐元（約新台幣9.1億元）的轉會費轉戰義甲聯賽隊伍拿坡里，結束他從青訓隊至成年隊長達22年的效力的曼聯。

在轉戰義甲後，麥托米奈打出了「主宰級」的數據，在上季2024-25球季他率領拿坡里奪得義甲冠軍，並在同年入選義甲年度足球先生、年度最佳陣容等獎項，他也因此獲得了2025年金球獎的提名。該年他總計在聯賽出賽34場，踢進12球、傳出3次助攻。

本次世界盃小組賽，蘇格蘭與巴西、海地以及摩洛哥被分在C組。雖然他們與英格蘭被視為是歷史最悠久的2支球隊，但是攤開歷年世足賽成績，兩國成績簡直天差地遠，蘇格蘭最佳成績只有在小組賽徘徊。

值得關注的數據

麥托米奈在2024-25賽季被評為義甲聯賽年度MVP，成為首位獲得該獎項的蘇格蘭球員。