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世足球星／睽違52年進決賽圈！38歲「海地門神」拚隊史最佳成績

聯合新聞網／ 綜合報導
海地門神普拉西德。聯合新聞網／製表
海地門神普拉西德。聯合新聞網／製表

睽違52年重返世界盃舞台的海地國家隊，將在今年賽會力拚刷新隊史最佳成績，38歲老將普拉西德（Johny Placide）不僅是球隊「門神」，同時連續15年擔任隊長的他，更被視作球隊重要的精神領袖，如果海地要搶下小組賽晉級門票，普拉西德絕對是關鍵人物。

回顧海地上一次取得參賽資格，已經要追溯到半世紀前的1974年西德世界盃，當時他們與波蘭、阿根廷與義大利分在同組，最終小組墊底遭淘汰，但成功闖進決賽圈的歷史仍被視為國家榮光。

這次海地強勢歸來，不僅球門有普拉西德坐鎮，進攻端還有英超雙將桑德蘭前鋒伊西多（Wilson Isidor）與狼隊中場貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）助拳。

本屆世界盃中被分在C組的海地，將於台灣時間6月14日展開首場小組賽，對手為蘇格蘭，後續將繼續碰頭隊史5度奪冠的「森巴軍團」巴西，以及2022年卡達世界盃的「4強黑馬」摩洛哥。外界普遍認為，在實力雄厚的巴西幾乎確定晉級的前提下，海地將與組內其他對手爭奪第2張晉級門票。

普拉西德出身自法國，目前效力於法乙聯賽巴斯提亞隊，自2011年起擔任海地國家隊隊長並代表該隊出戰。擔任守門員的他，曾經在2010-11年法乙聯賽勇奪「年度最佳門將」獎項。本屆在他的率領下，海地將力拚刷新隊史最佳成績。

值得關注的數據

普拉西德曾2度（2012、2014年）幫助海地隊在加勒比海盃上獲得銅牌。

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