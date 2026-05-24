世足球星／去年非洲盃7戰5進球！26歲新星狄亞斯將助摩洛哥再創驚奇

摩洛哥在上屆2022卡達世足賽跌破眾人眼鏡，在不被看好的情況下，一路殺至4強賽，才栽在亞軍法國手中。4年後他們的戰力不減反增，補進幾年前從西班牙轉籍摩洛哥的「皇馬新星」狄亞斯（Brahim Diaz），這將是他首度代表摩洛哥參戰本屆2026世界盃，幫助「非洲軍團」再創驚奇。

現年26歲的狄亞斯，為摩洛哥本屆世界盃的耀眼新星，在青年階段，狄亞斯曾代表西班牙各級青年隊出賽，甚至在成年國家隊有過1次出場紀錄，在2024年他選擇轉籍代表摩洛哥國家隊出戰，並迅速成為陣中主力球星。前摩洛哥國家足球隊的總教練雷格拉吉（Walid Regragui）曾經稱讚他「可能是世界最佳球員」，美媒《FOX SPORTS》也撰文表示，狄亞斯很可能會成為摩洛哥隊在2026年世界盃上再次取得佳績的關鍵人物。

身高僅170公分、68公斤的狄亞斯，屬於靈巧型進攻中場。他具備出色的盤球技術，慣用腳為右腳的他，也非常擅長於右路進攻，或送出致命傳球。不過，受限於身材劣勢，他的防守實力需要再進一步提升。

另外值得一提的是，在2025年非洲國家盃，狄亞斯迎來爆發，代表摩洛哥出戰7場比賽中射入5球，幫助球隊拿下冠軍，稱霸該屆賽事；同時，狄亞斯也入選小組賽最佳陣容、金靴獎、最佳陣容等獎項。

值得關注的數據

狄亞斯在效力曼城、AC米蘭和皇家馬德里期間，出場次數接近 300 次；本季他還在歐冠聯賽中出場 12 次。