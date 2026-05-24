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世足球星／內馬爾退化明顯 29歲拉菲尼亞將扛起「森巴軍團」大旗

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西射手前鋒拉菲尼亞本季效力西甲聯賽巴塞隆納。聯合新聞網／製表
巴西射手前鋒拉菲尼亞本季效力西甲聯賽巴塞隆納。聯合新聞網／製表

29歲巴西隊前鋒拉菲尼亞（Raphinha）絕對是本屆世足賽巴西隊的一大重點球星，在昔日「足壇三皇」之一的34歲老將內馬爾（Neymar）退化明顯的情況下，今年的森巴軍團需要更多新星竄出頭。

雖然巴西陣中維尼修斯（Vini Jr.）在上屆2022卡達世界盃貢獻1進球、2助攻，為巴西主力鋒線，表現上力壓拉菲尼亞；但拉菲尼亞過去1年在效力西甲聯賽巴塞隆納的表現顯然更勝一籌。值得注意的是，拉菲尼亞是2025年唯一一位獲得「金球獎」提名的巴西球員，極快的腳程與出色盤帶能力，讓他能夠很好地勝任左路邊鋒的位置，帶給防守者極大壓力。

另一方面，內馬爾雖然身為巴西隊史進球紀錄保持人，至今代表國家隊出賽128場國際A級賽事、攻進79球。然而，自2023年10月在世界盃資格賽對陣烏拉圭，他遭遇左膝前十字韌帶斷裂重傷後，他便面臨漫長的復健期，期間在沙烏地阿拉伯效力時2年僅出賽7場。

今年1月他重返巴西母隊桑托斯，在31場比賽中僅出賽15場，狀態下滑明顯。這意味著本屆巴西隊的前鋒陣容將迎來調整，考量到年紀與傷勢因素，過去內馬爾所習慣的邊路位置，可能將由29歲拉菲尼亞，與25歲維尼修斯等人所取代。

巴西本屆世界盃被分在C組，同組對手包含摩洛哥、海地與蘇格蘭。森巴軍團將於台灣時間6月14日迎來小組賽首戰，碰頭對手為近年實力強勁的摩洛哥。

值得關注的數據

自2022年從英超里茲聯轉戰西甲巴塞隆納後，他已代表巴塞隆納出賽超過170場比賽，並貢獻了超過130顆進球的誇張成績。

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