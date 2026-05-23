世足球星／波赫新星一腳淘汰義大利！「密爾瓦基梅西」首闖世界盃舞台

第二次踢進世足會內賽的波赫隊頭號球星是誰？要選40歲的精神領袖前鋒哲科（Edin Džeko）當然很容易，但這次不妨把焦點放在驚奇新星巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarevic）身上

這名21歲、出身美職聯青訓體系的球員，在威斯康辛州阿普爾頓出生長大；他的父母在1990年代逃離飽受戰火摧殘的巴爾幹地區後來到美國。他曾在2024年遭美國奧運代表隊割愛，之後選擇轉換國家隊效力對象。

2025年11月在世界盃預選賽對羅馬尼亞的比賽，巴伊拉克塔雷維奇踢進了個人首顆成年國家隊進球。今年3月世界盃附加賽對義大利時，更罰進決定勝負的PK，幫助波赫隊晉級2026年世界盃。

這名被球迷暱稱為「密爾瓦基梅西」（Milwaukee Messi）的新星，如今將在今年夏天的世界盃，回到自己的出生國家參賽。

值得關注的數據

巴伊拉克塔雷維奇自2025年從美職聯新英格蘭革命（New England Revolution）轉戰荷甲PSV恩荷芬（PSV Eindhoven）以來，已為球隊出賽將近40場，並且首個賽季就贏得了荷甲聯賽冠軍。