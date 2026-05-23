世足球星／速度與爆發力美學 加拿大有最強邊鋒戴維斯

上屆世足賽為加拿大踢進隊史第一球的戴維斯（Alphonso Davies），是美國足球聯賽最年輕的簽約球員，同時是該聯賽史上最年輕的進球球員，更是加拿大國家隊歷史上最年輕球員。

拜仁慕尼黑於2019年1月為了讓戴維斯加盟，付出總共1875萬歐元的轉會費，打破了美職聯的轉會費紀錄。這名拜仁慕尼黑球星也沒讓人失望，2020年率隊拿下歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）冠軍，也曾入選FIFA年度最佳陣容。

2022年世界盃小組賽期間，戴維斯在對陣克羅埃西亞的小組賽的第二分鐘攻破克羅埃西亞大門，成為加拿大男足隊史上第一顆世界盃進球締造者。

戴維斯（Alphonso Davies）今年夏天將為共同主辦國加拿大戴上隊長臂章，並希望擺脫本季在俱樂部飽受傷勢困擾的低潮。他主要在左路擔任進攻型邊後衛，由於其爆發力、盤帶、創造力和傳中能力，可以勝任邊後衛、左前衛或邊鋒的角色，媒體認為他是一名備受期待的年輕球員。

值得關注的數據

戴維斯自2018年加盟德甲拜仁慕尼黑以來，已為球隊出賽超過240場。