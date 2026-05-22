快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／德國26人名單兩個驚喜 40歲門將諾伊爾回歸與18歲新秀入選

聯合新聞網／ 綜合報導
已退出國際賽近2年的40歲門將諾伊爾（Manuel Neuer）又重回德國國家隊，將連續第五度出征世界盃。 路透通訊社
已退出國際賽近2年的40歲門將諾伊爾（Manuel Neuer）又重回德國國家隊，將連續第五度出征世界盃。 路透通訊社

德國國家隊今天公布美加墨世足26人名單，最大的驚喜是原本已退出國際賽近2年的40歲門將諾伊爾（Manuel Neuer）又重回國家隊，將是生涯第五度出征世界盃，並且依然被總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）視為第一守門員。

「我們聯繫了諾伊爾，問他是否願意再次為國家隊出賽」，納格爾斯曼回應外界疑問。儘管他過去長期將德甲霍芬海姆隊的奧利佛・鮑曼（Oliver Baumann）視為第一門將，但這次仍做出由諾伊爾回歸把關的決定。

「是的，我是這樣規劃的，諾伊爾會是第一門將，」納格爾斯曼在記者會上表示：「主要任務是選出最好的3名門將，所以我們決定這3人入選。」

現年40歲的諾伊爾，上一次代表德國出賽是在2024年歐洲盃，之後宣布從國家隊退休。如今他將連續第5度參加世界盃，加入少數能出戰5屆或更多世界盃的菁英球員行列。

編輯推薦

諾伊爾曾在2014年隨德國拿下世界盃冠軍，也是這次唯一仍在陣中的2014冠軍班底。本季他在德甲冠軍拜仁表現穩定，上周剛與拜仁完成續約。拜仁若在週六德國盃決賽擊敗斯圖加特，還有機會完成國內雙冠王。

除了諾伊爾回歸外，德國隊26人名單另一個亮點是徵召了年僅18歲、本季快速竄起的拜仁的小將倫卡爾（Lennart Karl），以及原本入選機會較不被看好的阿米里（Nadiem Amiri）和薩內（Leroy Sane）。

「這些球員彼此很契合，這是一個很好的組合。很多人從青年隊時期就一起踢球」，納格爾斯曼強調：「我們對這次選擇感到滿意，但也知道有其他表現很好的球員必須留在家裡。」

德國繼2018年與2022年連續兩屆震撼止步小組賽後，本屆世界盃E組的對手是古拉索、厄瓜多與象牙海岸。德國希望能走出陰影，這次陣容涵蓋經驗與潛力新星，目標是爭取隊史第5座世界盃冠軍。

世足戰報 2026美加墨世足 德國

相關新聞

世足賽／德國26人名單兩個驚喜 40歲門將諾伊爾回歸與18歲新秀入選

德國國家隊今天公布美加墨世足26人名單，最大的驚喜是原本已退出國家隊近2年的40歲門將諾伊爾（Manuel Neuer）再度入選，將是生涯第五度出征世界盃，並且依然被總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）視為第一守門員。

世足球星／無懈可擊的南韓隊長孫興慜 「亞洲一哥」要拚歷史定位

南韓隊長孫興慜在2022年卡達世界盃展現出色表現，成功帶領球隊晉級淘汰賽。今屆世足賽中，他有望突破隊史進球紀錄，力爭為亞洲足球定位歷史地位。

世足球星／攻守兼備的現代化中場 「捷克鐵人」紹切克是國家隊大腦

捷克隊長紹切克被譽為「捷克鐵人」，他在中場的攻守表現穩定，助力國家隊獲得世界杯資格。自2019年加盟西漢姆聯以來，紹切克出場超過270場，並在英超累積39球，展現優秀的進攻效率。

世足球星／南非等16年重返會內賽 目標淘汰賽得靠前鋒福斯特

南非隊時隔16年重返世界盃，前鋒福斯特表現亮眼，已為球隊攻入3球。這名25歲球員在非洲國家盃貢獻2球2助攻，渴望帶領南非從小組賽晉級淘汰賽。

世足球星／35歲前鋒扛起墨西哥進攻 希曼尼斯迎接最重要夏天

35歲的墨西哥前鋒希曼尼斯在2025年攻進9球，扛起進攻重任，準備迎接生涯最重要的夏天。他在各項賽事中狀態回勇，目前已為國家隊攻入44球，距歷史紀錄僅差9球。

世足賽／西班牙18歲巨星亞馬爾接受專訪 盼達到梅西、C羅層級

2026美加墨世界盃足球賽下個月開踢，西班牙18歲足球巨星亞馬爾（Lamine Yamal）預計成為本屆話題人物，近日他接受FIFA官方專訪，談到踢球心態、壓力及夢想，以及被拿來和梅西（Lionel Messi）等巨星比較的想法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。