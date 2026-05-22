世足賽／德國26人名單兩個驚喜 40歲門將諾伊爾回歸與18歲新秀入選

德國國家隊今天公布美加墨世足26人名單，最大的驚喜是原本已退出國際賽近2年的40歲門將諾伊爾（Manuel Neuer）又重回國家隊，將是生涯第五度出征世界盃，並且依然被總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）視為第一守門員。

「我們聯繫了諾伊爾，問他是否願意再次為國家隊出賽」，納格爾斯曼回應外界疑問。儘管他過去長期將德甲霍芬海姆隊的奧利佛・鮑曼（Oliver Baumann）視為第一門將，但這次仍做出由諾伊爾回歸把關的決定。

「是的，我是這樣規劃的，諾伊爾會是第一門將，」納格爾斯曼在記者會上表示：「主要任務是選出最好的3名門將，所以我們決定這3人入選。」

現年40歲的諾伊爾，上一次代表德國出賽是在2024年歐洲盃，之後宣布從國家隊退休。如今他將連續第5度參加世界盃，加入少數能出戰5屆或更多世界盃的菁英球員行列。

諾伊爾曾在2014年隨德國拿下世界盃冠軍，也是這次唯一仍在陣中的2014冠軍班底。本季他在德甲冠軍拜仁表現穩定，上周剛與拜仁完成續約。拜仁若在週六德國盃決賽擊敗斯圖加特，還有機會完成國內雙冠王。

除了諾伊爾回歸外，德國隊26人名單另一個亮點是徵召了年僅18歲、本季快速竄起的拜仁的小將倫卡爾（Lennart Karl），以及原本入選機會較不被看好的阿米里（Nadiem Amiri）和薩內（Leroy Sane）。

「這些球員彼此很契合，這是一個很好的組合。很多人從青年隊時期就一起踢球」，納格爾斯曼強調：「我們對這次選擇感到滿意，但也知道有其他表現很好的球員必須留在家裡。」

德國繼2018年與2022年連續兩屆震撼止步小組賽後，本屆世界盃E組的對手是古拉索、厄瓜多與象牙海岸。德國希望能走出陰影，這次陣容涵蓋經驗與潛力新星，目標是爭取隊史第5座世界盃冠軍。