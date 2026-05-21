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世足球星／無懈可擊的南韓隊長孫興慜 「亞洲一哥」要拚歷史定位

聯合新聞網／ 綜合報導
孫興慜小檔案。聯合新聞網／製表
孫興慜小檔案。聯合新聞網／製表

外號「Sonny」的孫興慜（Son Heung-min），是南韓無懈可擊的頭號球星與隊長，也勢必會成為球迷最關注的焦點。

孫興慜以驚人的速度、雙足射門能力聞名，曾榮獲英超金靴獎，被譽為「亞洲足球史上最偉大的球員」。他為南韓出賽143場比賽，是國家隊史上出賽最多的球員，並且踢進54球，距離隊史進球王車範根的58球只差4球，也許會在這個夏天就打破紀錄。

在2022年卡達世界盃，孫興慜率領「太極戰士」在小組賽戲劇性擊敗葡萄牙，成功晉級淘汰賽，不過16強戰不敵巴西止步。這名邊鋒目前在洛杉磯FC狀態不錯，本季在美職聯（MLS）助攻榜上領先。

這次世界盃南韓與墨西哥、南非及捷克被分在A組，籤運不算太差，除了墨西哥獨強又是地主外，另外三國實力都算接近，有機會突圍晉級。33歲的孫興慜接近世界盃「最後一舞」，也要力拚自己與亞洲足球的歷史定位。

值得關注的數據

在2024年轉戰洛杉磯FC之前，孫興慜曾效力熱刺（Tottenham）10個賽季，期間出賽454場、攻進173球。

世足戰報 2026美加墨世足 世足球星 孫興慜 南韓

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