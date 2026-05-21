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世足球星／攻守兼備的現代化中場 「捷克鐵人」紹切克是國家隊大腦
德甲聯賽的勒沃庫森隊前鋒希克（Patrik Schick），今年夏天很可能會為捷克攻進不少球，但需要隊友紹切克（Tomáš Souček）在中場提供穩定與可靠性才有機會達成。
紹切克在場上以極佳的體能和防守覆蓋率著稱，球迷與媒體常以「捷克鐵人」來形容他。他是一名攻守兼備的現代化中場，不僅防守攔截能力出色，還具備優秀的無球跑動與前插進球意識，在英超聯賽中常繳出不遜於前鋒的進球效率，累積39顆進球是英超史上踢進最多球的捷克球員。
紹切克長期擔任捷克隊長，並在今年3月的歐洲區附加賽中，帶領球隊分別透過PK大戰擊敗愛爾蘭與丹麥，取得世界盃參賽資格，相隔20年再次踢進會內賽，與墨西哥、南非與韓國分在A組。紹切克也在2025年獲提名捷克足球先生，此前他已四度獲選。
值得關注的數據
紹切克自2019年加盟西漢姆聯（West Ham United）以來，已為球隊出賽超過270場。
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