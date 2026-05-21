快訊

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

美伊停火有譜？美方最新和平提議已送出 伊朗外交部：正在審查

聽新聞
0:00 / 0:00

世足球星／攻守兼備的現代化中場 「捷克鐵人」紹切克是國家隊大腦

聯合新聞網／ 綜合報導
捷克隊長紹切克個人小檔案。聯合新聞網／製表
捷克隊長紹切克個人小檔案。聯合新聞網／製表

德甲聯賽的勒沃庫森隊前鋒希克（Patrik Schick），今年夏天很可能會為捷克攻進不少球，但需要隊友紹切克（Tomáš Souček）在中場提供穩定與可靠性才有機會達成。

紹切克在場上以極佳的體能和防守覆蓋率著稱，球迷與媒體常以「捷克鐵人」來形容他。他是一名攻守兼備的現代化中場，不僅防守攔截能力出色，還具備優秀的無球跑動與前插進球意識，在英超聯賽中常繳出不遜於前鋒的進球效率，累積39顆進球是英超史上踢進最多球的捷克球員。

紹切克長期擔任捷克隊長，並在今年3月的歐洲區附加賽中，帶領球隊分別透過PK大戰擊敗愛爾蘭與丹麥，取得世界盃參賽資格，相隔20年再次踢進會內賽，與墨西哥、南非與韓國分在A組。紹切克也在2025年獲提名捷克足球先生，此前他已四度獲選。

值得關注的數據

紹切克自2019年加盟西漢姆聯（West Ham United）以來，已為球隊出賽超過270場。

世足戰報 2026美加墨世足 世足球星 捷克

相關新聞

世足賽／西班牙18歲巨星亞馬爾接受專訪 盼達到梅西、C羅層級

2026美加墨世界盃足球賽下個月開踢，西班牙18歲足球巨星亞馬爾（Lamine Yamal）預計成為本屆話題人物，近日他接受FIFA官方專訪，談到踢球心態、壓力及夢想，以及被拿來和梅西（Lionel Messi）等巨星比較的想法。

世足球星／攻守兼備的現代化中場 「捷克鐵人」紹切克是國家隊大腦

捷克隊長紹切克被譽為「捷克鐵人」，他在中場的攻守表現穩定，助力國家隊獲得世界杯資格。自2019年加盟西漢姆聯以來，紹切克出場超過270場，並在英超累積39球，展現優秀的進攻效率。

世足球星／南非等16年重返會內賽 目標淘汰賽得靠前鋒福斯特

南非隊時隔16年重返世界盃，前鋒福斯特表現亮眼，已為球隊攻入3球。這名25歲球員在非洲國家盃貢獻2球2助攻，渴望帶領南非從小組賽晉級淘汰賽。

世足球星／35歲前鋒扛起墨西哥進攻 希曼尼斯迎接最重要夏天

35歲的墨西哥前鋒希曼尼斯在2025年攻進9球，扛起進攻重任，準備迎接生涯最重要的夏天。他在各項賽事中狀態回勇，目前已為國家隊攻入44球，距歷史紀錄僅差9球。

世足賽／C羅確定入選葡萄牙隊 搶先梅西成連六屆參賽第一人！

41歲的葡萄牙傳奇球星C羅確認入選本屆世界盃，成為史上首位連六屆參賽球員。他將在此次紀錄中再次挑戰自己的進球紀錄，與阿根廷梅西可能同場競技。葡萄牙於K組對戰哥倫比亞等隊，首戰將在6月18日舉行。

世足賽／美豁免伊波拉入境禁令 剛果民主共和國進軍世界盃

美國官員今天表示，美國將確保剛果民主共和國的球隊能夠前來美國參加世界盃足球賽，並針對因伊波拉病毒爆發而實施的入境禁令給予...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。