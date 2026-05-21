世足球星／南非等16年重返會內賽 目標淘汰賽得靠前鋒福斯特

南非隊相隔16年再次重返世界盃會內賽，前鋒福斯特（Lyle Foster）是國家隊頭號球星，他以令人印象深刻、足以左右勝負的表現，帶領南非國家隊在非洲賽場發起衝擊，包括在非洲國家盃（AFCON）首戰對安哥拉攻進關鍵進球，為球隊打響賽事開局。

這名25歲前鋒目前效力英超伯恩利隊（Burnley），本季已攻進3球；他在非洲國家盃（Africa Cup of Nations）則貢獻2球、2助攻，幫助南非一路闖進16強。

福斯特的特色是速度快，能為南非國家隊帶來強大的進攻威脅，在進攻組織過程中也能製造危險，不過隊友必須想辦法讓他有更多拿球機會，這次世界盃與捷克、墨西哥及韓國同組，目標是從小組賽出現，闖進隊史第一次的淘汰賽。

值得關注的數據

福斯特自2022年加盟伯恩利以來，已為球隊出賽將近100場；在南非國家隊方面，他累積30場出賽攻進10球。