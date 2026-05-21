世足球星／35歲前鋒扛起墨西哥進攻 希曼尼斯迎接最重要夏天

35歲的希曼尼斯（Raul Jimenez）是墨西哥資深核心成員之一。2025年墨西哥隊攻進的22球中，他一人包辦9球，其中包括在中北美洲及加勒比海國家聯賽（Nations League）準決賽與決賽都梅開二度。希曼尼斯也在美洲金盃(Gold Cup)準決賽攻進致勝球，並在決賽擊敗美國隊之戰再添一球。

已經參加過3屆世界盃的希曼尼斯，本季也在各項賽事替富勒姆（Fulham）攻進9球，狀態正處於理想高峰，準備迎接作為地主「在家比賽」，也是生涯最重要的夏天，這次被安排在A組，小組賽對手有捷克、南非與韓國，其中韓國將是他們的頭號對手。

值得關注的數據

希曼尼斯已為墨西哥國家隊攻進44球，距離升上隊史射手榜第2名只差3球，距離打破「小豌豆」赫南德斯（Javier Hernández）保持的隊史紀錄則差9球。希曼尼斯的歐洲俱樂部生涯曾效力馬德里競技、本菲卡、狼隊與目前的富勒姆隊。