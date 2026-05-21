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世足賽／西班牙18歲巨星亞馬爾接受專訪 盼達到梅西、C羅層級

聯合新聞網／ 綜合報導
亞馬爾（Lamine Yamal）16歲時幫助西班牙奪下2024年歐國盃冠軍。 路透
亞馬爾（Lamine Yamal）16歲時幫助西班牙奪下2024年歐國盃冠軍。 路透

2026美加墨世界盃足球賽下個月開踢，西班牙18歲足球巨星亞馬爾（Lamine Yamal）預計成為本屆話題人物，近日他接受FIFA官方專訪，談到踢球心態、壓力及夢想，以及被拿來和梅西（Lionel Messi）等巨星比較的想法。

亞馬爾（Lamine Yamal）16歲時幫助西班牙奪下2024年歐國盃冠軍，如今已成為家喻戶曉的足球巨星。「無敵艦隊」西班牙是本屆最被看好的球隊，不過近期傷兵消息頻傳，西甲巴塞隆納23歲中場球員洛培茲（Fermin Lopez）確定動刀無緣本屆賽事，亞馬爾則是確定缺席開幕戰，第二戰可能也無法上場。

亞馬爾接受FIFA官方訪問時，談到參加世界盃的心情，「從我還是小孩的時候，這就是所有人都會看的賽事，這也是它特別的地方。就算你平常不看足球，只要你的國家出賽，大家都會突然走上街頭一起看比賽，這就是足球最美的地方，一想到自己即將成為其中一分子，就讓我起雞皮疙瘩。」

西班牙隊總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）說過要帶著笑容踢球，亞馬爾表示，「我的比賽很依賴創造力，當我不享受其中時，表現就會受影響，一切都會變平淡、沒靈感。當我開心時，就像在歐國盃那樣，所有事情似乎都能連上，我也感覺更自由。

亞馬爾形容自己進入最佳狀態的模樣，「就像變成超級英雄一樣，一切都到位，我變得更快、更強，充滿腎上腺素。我會覺得沒什麼能阻止我，希望能在世界盃達到那種狀態。」

西班牙被外界視為本屆最大奪冠熱門，被問到如何面對這種壓力，亞馬爾說，「這很有趣，歐國盃時剛好相反。當時沒人看好我們奪冠，反而幫助我們。成為熱門不代表什麼，上球場它不會給你優勢，也不會幫你進更多球，還是必須一場一場來。強隊很多，阿根廷、法國、葡萄牙、英格蘭，而且每個人在世界盃都會拿出最佳狀態。對我們來說，就是為西班牙付出一切，並相信我們的踢法，因為在我看來，我們踢的是最好的足球。」

球迷總是將亞馬爾拿來和梅西、羅納度（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩（Kylian Mbappe）和內馬爾（Neymar）等歷史級巨星比較，當被問到是否能達到這個層級，亞馬爾自信表示，「我的目標不是被拿來和他們比較，而是被一起被提起，這樣下次問別人這個問題時，我的名字也會在那個名單裡。」

亞馬爾也認同要走出自己的路，「如果一直陷在和別人比較之中，可能會害了自己，我想走出自己的路，享受比賽，帶給人們笑容。等我退休後，希望人們仍會喜歡回頭看我踢球的畫面。」

亞馬爾最後提到夢想中的畫面，「裁判吹響終場哨音，然後我們贏了，不知道會贏幾球，但我們是冠軍，接著回到西班牙，和球迷一起慶祝。」

世足戰報 2026美加墨世足 亞馬爾 梅西 C羅 姆巴佩 內馬爾

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