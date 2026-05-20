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世足賽／C羅確定入選葡萄牙隊 搶先梅西成連六屆參賽第一人！

聯合新聞網／ 綜合報導
「C羅」羅納度入選本屆世界盃葡萄牙國家隊名單，連6屆出征世界史上第一人！ 美聯社
「C羅」羅納度入選本屆世界盃葡萄牙國家隊名單，連6屆出征世界史上第一人！ 美聯社

葡萄牙今天公布本屆世界盃27人準名單，41歲傳奇球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）毫無意外順利中選，這將是他生涯第六度征戰世界盃，率先寫下史無前例紀錄，成為史上參賽次數最多球員。

羅納度自2006年首度參與世界盃後，先前已連五屆參賽，並列史上最多，目前他也以226場出賽、143顆進球獨居男子國際賽歷史進球王與出場王，更是唯一一位五屆世界盃都有進球紀錄的球員。

與羅納度同樣具備五屆參賽經歷的球員，還有昨天入選克羅埃西亞26人名單的「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić，以及阿根廷傳奇梅西（Lionel Messi），儘管阿根廷尚未宣布參賽名單，但外界普遍認為梅西本屆賽事仍會披掛上陣，有望與羅納度一同寫下連六屆出征世界盃新猷。

葡萄牙本屆被分到K組，同組對手包含哥倫比亞、烏茲別克與民主剛果，將在台灣時間6月18日凌晨進行首戰，此次世界盃羅納度能否帶領葡萄牙再創佳績，甚至締造連六屆進球等超狂紀錄，備受外界關注。

世足戰報 2026美加墨世足 葡萄牙 C羅 梅西

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