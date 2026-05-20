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世足賽／美豁免伊波拉入境禁令 剛果民主共和國進軍世界盃

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
SoFi體育場。 美聯社
SoFi體育場。 美聯社

美國官員今天表示，美國將確保剛果民主共和國的球隊能夠前來美國參加世界盃足球賽，並針對因伊波拉病毒爆發而實施的入境禁令給予豁免。

一名不願具名的國務院高階官員表示：「我們預期剛果民主共和國隊能夠參加世界盃。」

法新社報導，由於致命的伊波拉（Ebola）疫情爆發，美國已禁止在過去21天內曾前往剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的非美國公民入境。

這名美國官員表示，剛果民主共和國隊是這3個國家中唯一獲得這項足球界最高賽事參賽資格的球隊，他們已經在歐洲進行訓練，因此無論如何可能都不受這項禁令的限制。

不過，若球員們在過去21天內確實曾待在剛果民主共和國，他們將接受類似於返美美國公民所須面對的嚴格篩檢，而非遭到完全拒絕入境。

這名官員說：「我們正努力讓他們進入與返國美國公民和永久居民相同的隔離檢測協議。」

這名官員表示，這項豁免將不適用於想來為球隊加油的剛果民主共和國一般球迷。

這是剛果民主共和國繼1974年後，第2次獲得世界盃參賽資格。

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