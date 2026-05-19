世足賽／ICE恐進駐世界盃場館 洛杉磯體育場員工醞釀罷工

美國洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）員工今天揚言，若聯邦移民執法人員在下個月的世界盃賽事期間進駐這處場館，他們將發起罷工。

法新社報導，代表約2000名餐飲與接待人員的工會UNITE HERE Local 11要求聯邦政府保證，在這座全球造價最昂貴的體育場舉行8場世界盃比賽期間，不會部署移民暨海關執法局（ICE）人員。

體育場員工表示，ICE人員若進駐，他們與球迷將身陷恐懼氛圍中。

在體育場外抗議的廚師馬蒂內茲（Isaac Martinez）表示：「ICE不應在這些比賽中扮演任何角色。我們不想每天帶著恐懼來上班，也不想擔心在下班返家途中被拘留。」

他補充說：「如果無法達成協議，我和同事準備罷工。」

ICE是美國總統川普移民掃蕩行動的執行主力，人權團體批評，ICE去年在包括洛杉磯等多座美國城市執行突襲行動時，執法手段頗具爭議。

2026年初，ICE探員更在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名美國抗議民眾。

體育場員工今天也對國際足球總會（FIFA）的認證程序表達憂慮。依規定，員工必須在賽事開始前繳交個人資料。本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥舉行。

員工費耶羅（Yolanda Fierro）表示：「我們要求FIFA不要將我們的資料分享給ICE、外國政府或情報機構。」

抗議人士手持塑膠足球與寫有「把ICE踢出世界盃」的標語，並獲得加州州長高人氣參選人思特爾（Tom Steyer）聲援。

從金融圈轉戰政壇的思特爾說，ICE的職責是邊境管制，「有誰能解釋這與世界盃有什麼關係？完全沒有」。

這位民主黨參選人還說：「當我們知道這個機構對加州勞工構成徹頭徹尾、無法無天的威脅時，怎麼可能還會讓他們在這裡出現？」