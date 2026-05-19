世足賽／克國傳奇「魔笛」傷癒回歸！莫德里奇五度征戰世界盃

克羅埃西亞今日公布世界盃26人初選名單，其中，40歲中場傳奇「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）正式入選，將迎來生涯第5次世界盃之旅，再度挑戰世界盃榮耀。

事實上，莫德里奇上個月因顴骨骨折受傷，提前結束在AC米蘭的球季，不過身為克羅埃西亞隊長的他，預計仍能趕上6月17日在美國德州阿靈頓對戰英格蘭的世界盃小組賽首戰。

「我毫不懷疑他會發揮出高水平。作為隊長，他對於我們意義重大，我期待他能夠完全康復。」總教練達利奇（Zlatko Dalić）表示。

達利奇進一步強調，3月份與哥倫比亞和巴西的熱身賽增強了他對球隊的信心，「我們的首要目標是小組出線並取得好成績。我將一如既往地充滿信心。我們擁有一支實力強勁的國家隊。這支球隊兼具實力、活力和經驗。」

莫德里奇自2006年完成國家隊初登場後，至今已累積196場國際賽出賽紀錄，為克羅埃西亞史上最多。若球隊能在本屆世界盃持續挺進，他也有機會完成生涯200場國際賽里程碑。

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現年40歲的莫德里奇曾在2018年奪下金球獎，終結梅西（Lionel Messi）與羅納度（Cristiano Ronaldo）長年的壟斷時代。

此外，達利奇此次同樣將37歲老將前鋒佩里西奇（Ivan Perišić）列入名單，後者已連續3屆世界盃都有進球紀錄。

達利奇此次帶領的陣容同樣經驗豐富，包括門將利瓦科維奇（Dominik Livaković）、後衛瓦迪奧爾（Joško Gvardiol），以及中場科瓦西奇（ Mateo Kovačić、111場）、帕沙利奇（Mario Pašalić）與前鋒克拉馬里奇（Andrej Kramarić、114場）等主力皆順利入選。

另外，效力於達拉斯的前鋒穆薩（Petar Musa）也成功入選名單。本季他在美國職業足球大聯盟已攻進12球，目前與梅西並列聯盟進球榜第2名。

根據最新FIFA世界排名，克羅埃西亞目前位居世界第11，近年世界盃表現更是相當亮眼，2018年一路闖進決賽，最終不敵法國收下亞軍；2022年則再度打進4強，敗給最後冠軍阿根廷，最終拿下季軍。

克羅埃西亞本屆將在L組6月23日前往多倫多迎戰巴拿馬，最後於6月27日在費城對上迦納。