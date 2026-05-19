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世足賽／巴西世界盃陣容出爐 名將內馬爾重返國家隊

中央社／ 里約熱內盧18日綜合外電報導
內馬爾確定加入巴西隊。 歐新社
內馬爾確定加入巴西隊。 歐新社

近年傷痛不斷的巴西足球明星內馬爾（Neymar），睽違近3年後今天重返國家隊。他是巴西26人名單中的最大亮點，另外入列的還有拉菲尼亞等好手，全隊志在世界盃第6冠。

法新社報導，內馬爾是巴西史上進球紀錄保持人，128場出賽攻下79球。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在里約熱內盧造勢活動中公布國家隊名單，內馬爾入選的瞬間，現場爆出如雷掌聲。

內馬爾曾效命巴塞隆納與巴黎聖傑曼，更是2014、2018與2022年3屆世界盃成員。數月來，各界持續討論34歲的他是否會再穿巴西球衣。不過自2023年在資格賽對烏拉圭膝傷倒地後，內馬爾便沒有再為國家隊出賽。

傷痛不斷加上狀態起伏，迫使內馬爾長期缺席國家隊，今年3月對法國、克羅埃西亞的邀請賽，總教練對他的體能狀況也有疑慮，並未將他納入名單。

內馬爾近年效命沙烏地阿拉伯球隊期間，幾乎都因傷無法上場。今年1月重返培養他的巴西勁旅桑托斯（Santos）後，終獲安切洛蒂認可，披上世界盃戰袍。

安切洛蒂表示，「我們全年持續追蹤內馬爾狀況，觀察他近期出賽趨於穩定，體能狀況也有改善」，「我們認為他是1名重要的球員。」

然而，傷痛持續限制內馬爾的戰力。他自2026年重返桑托斯後，在31場比賽中僅出賽15場。

手握世界盃5冠的巴西，6月13日將於C組首戰摩洛哥，接下來要面對海地與蘇格蘭。

內馬爾將加入巴西強大的攻擊陣容，與巴塞隆納前鋒拉菲尼亞（Raphinha）和皇家馬德里的維尼修斯（Vinicius Junior）並肩作戰。

安切洛蒂同時表示，「世界盃冠軍不會是一支完美球隊—因為完美球隊並不存在」，「冠軍將屬於最具韌性的隊伍」。

世足戰報 2026美加墨世足 內馬爾 巴西

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