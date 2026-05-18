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世足賽／法新社點名5大潛力球星 「梅西接班人」受矚目

中央社／ 綜合外電報導
帕斯(右)將肩負起接班梅西的艱鉅任務。 歐新社
帕斯(右)將肩負起接班梅西的艱鉅任務。 歐新社

2026美墨加世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火。法新社體育新聞（AFPSport）點名5位有望一戰成名的新世代球星。

● 阿根廷隊帕斯（Nico Paz）

帕斯的父親老帕斯（Pablo Paz）也是前阿根廷國腳，使得帕斯雖然是在西班牙出生、成長，但選擇代表衛冕軍阿根廷。

身為西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）青訓體系崛起的新星，帕斯在轉會至義甲的科莫（Como）後過去兩年大放異彩。

帕斯精湛的技術能力及獨到的遠射直覺，已吸引歐洲其他頂級球會注意，有報導稱皇馬準備啟動回購條款買回這位21歲新星。

由於阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）應會控制38歲傳奇球星梅西（Lionel Messi）的上場時間，帕斯將肩負起接班梅西的艱鉅任務。

● 法國隊杜埃（Desire Doue）

杜埃已在頂級歐洲職業賽事大放異彩。去年法甲豪門巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）於歐冠決賽5比0痛宰義甲國際米蘭時，他不但攻進兩球，還獲選單場最佳球員。

但20歲的杜埃這回是首次參加大型的國家隊級國際賽會，還得力爭先發席位。法國鋒線人才濟濟，包括姆巴佩（Kylian Mbappe）、狄姆貝利（OusmaneDembele）及奧利塞（Michael Olise）等都是主力。

不過杜埃在3月法國3比1擊敗哥倫比亞的友誼賽，用自己在國家隊的頭兩顆進球，向主帥德尚（DidierDeschamps）證明自己的身手。

法國的杜埃(右)已在頂級歐洲職業賽事大放異彩。 歐新社
法國的杜埃(右)已在頂級歐洲職業賽事大放異彩。 歐新社

● 英格蘭隊歐萊利（Nico O'Reilly）

21歲的歐萊利在職業賽場已贏得曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）信任，成為曼城固定輪換班底。

今年3月曼城在英格蘭聯賽盃（League Cup）決賽擊敗兵工廠的比賽，擔任左後衛的歐萊利攻入兩球；而他職業生涯起初其實是名攻擊型中場。

瓜迪歐拉成功利用歐萊利兼具身高、速度與技巧的特質，將他改造成從後場發動進攻的武器，此舉可能順道為英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）解決球隊長年缺乏優秀左後衛的難題。

● 巴西隊恩德里克（Endrick）

恩德里克堪稱少年天才，16歲就在巴西甲級足球聯賽的帕拉梅斯（Palmeiras）一軍出賽，不到18歲就被皇馬簽下，後被租借到法甲里昂後表現出色，有望在世界盃發光發熱。

兩年前恩德里克在一場對英格蘭的比賽攻進致勝球讓他聲名大噪，成為巴西自「外星人」羅納度（Ronaldo）後最年輕的國家隊進球者。

恩德里克兩年前轉會皇馬，因在隊內順位被另兩位國腳級隊友姆巴佩、維尼修斯（Vinicius Junior）蓋過。不過19歲的恩德里克今年1月轉戰法甲後，重新找回進球感覺。

矮壯卻充滿爆發力的身材，讓恩德里克常被拿來與另一巴西傳奇球星羅馬里歐（Romario）相比。恩德里克當然也想複製羅馬里歐在1994年美國世界盃攻進5球、率領巴西奪冠的壯舉。

矮壯卻充滿爆發力的身材，恩德里克常被拿來與另一巴西傳奇球星羅馬里歐相比。 新華社
矮壯卻充滿爆發力的身材，恩德里克常被拿來與另一巴西傳奇球星羅馬里歐相比。 新華社

● 西班牙隊佩德里（Pedri）

身為西班牙最新一代中場核心，佩德里已證明自己無論是在職業賽還是國家隊，都是前西班牙中場靈魂哈維（Xavi Hernandez）的最佳接班人。

佩德里於18歲時在2020歐洲國家盃嶄露頭角。兩年前西班牙在2024年歐國盃一路打進決賽的過程裡，他更是關鍵人物，可惜傷勢讓佩德里無緣準決賽與決賽。

在西甲巴塞隆納陣中，佩德里經教頭佛利克（HansiFlick）調教下擺脫過去傷病困擾，並於最近兩個賽季巴薩西甲二連霸時扮演核心角色。

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