世足賽／伊朗隊放眼世界盃 前往土耳其集訓、申請美簽

伊朗國家足球隊總教練蓋勒諾伊（Amir Ghalenoei）今天表示，國腳們將於18日前往土耳其進行集訓、踢友誼賽，並在當地完成赴美參加世界盃所需的簽證申請作業。

本屆世界盃由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，預計6月11日開幕。

路透社報導，伊朗本屆世界盃分組賽3場比賽都排定在美國進行，但自從美國和以色列於2月底對伊朗發動攻擊後，外界對伊朗國家隊能否如期參賽產生疑慮。

法新社報導，由於伊朗與美國自1980年起便處於斷交狀態，伊朗球員目前預計將利用這次在土耳其西南城市安塔利亞（Antalya）集訓期間，完成辦理美國簽證的相關程序。

伊朗陣中頭號球星為33歲前鋒塔雷米。 美聯社

共30名球員將隨隊前往土耳其，最終名單將裁減至世足賽規定的26人。陣中頭號球星為33歲前鋒塔雷米（Mehdi Taremi），他曾效力葡萄牙勁旅波圖（Porto），目前則效力於希臘球會奧林匹亞科斯（Olympiacos）。

伊朗國家隊在世足賽期間將以美國亞利桑那州土桑（Tucson）作為大本營。

根據賽程，編在G組的伊朗隊將於6月15日在加州洛杉磯（Los Angeles）的首場小組賽對戰紐西蘭，隨後在同地對陣比利時，最後一場小組賽則將移師華盛頓州西雅圖（Seattle）與埃及交手。