世足賽／央視拿下大陸轉播權 從2.5億砍到6千萬美元

距2026年美加墨世界杯足球賽開幕僅剩五周時間，大陸央視終於與國際足聯的賽事轉播達成協議，從原本的最初報價2.5億美元殺到6千萬美元。

中國體育平台「直播吧」今天原本透露，社群盛傳，中央電視台獲得世界杯足球賽的中國大陸地區轉播權，最終成交價格為1.1億美元，比國際足球總會（FIFA）最初報價的2.5至3億美元，砍價逾6成。

不過稍後，澎湃新聞澄清報導指，據知情人士透露，中央廣播電視總台與國際足聯的版權協議，版權費為6千萬美元。

報導引述中央廣播電視總台體育頻道的相關人士表示，央視總台感謝全國網友的支持，「我們一定用更紮實的工作回報大家」。

陸媒數月前報導稱，FIFA最初開價2.5至3億美元，比上一屆卡達世界杯翻數倍，但央視只願意出6000至8000萬美元。陸媒猛轟FIFA獅子大開口，揚言中國不當冤大頭。結果引發龐大的中國大陸民眾可能看不到世足賽的社會關注。

陸媒引述專家指，這次央視堅決不退讓有三原因，許多國家的轉播權合約多在2千至3千萬美元，憑什麼中國大陸要多十倍的價格；中國隊沒有在這48隊的會內賽，球迷熱情不高；以及北美賽事全是北京的凌晨半夜時間，廣告效益與收視率不如以往等因素。