FIFA秘書長北京行訪工體 獲贈國安隊10號紀念球衣

14日下午，國際足聯（FIFA）秘書長格拉夫斯特倫、執行辦公室主任丹尼爾·奧圖爾率國際足聯代表團一行，在中國足協副主席楊旭的陪同下，蒞臨北京工人體育場參觀考察。格拉夫斯特倫全程保持笑容，並與國安俱樂部高層保持密切交流。

北京日報報導，中赫集團及北京國安足球俱樂部董事長周金輝、北京國安足球俱樂部體育總經理馬永明接待參觀團，並進行了溝通交流。

據了解，格拉夫斯特倫一行日前到北京，首要任務是與中國足協及央視就足球合作與世界杯轉播權事宜展開會談。期間，他在北京會見中國足球協會主席宋凱，雙方就深化合作、承辦國際青少年賽事及技術交流交換意見。

14日下午，格拉夫斯特倫一行來到北京國安俱樂部主場工人體育場參觀，代表團先後參觀了工人體育場內場、競賽區、看台、球隊更衣室等區域，聽取現場工作人員介紹工體的歷史以及改造復建過程、國安俱樂部的日常運營管理及賽事承辦情況。代表團對工體「傳統外觀、現代場館」的改造理念高度認可，對這座極具歷史底蘊、符合國際一流標準的專業足球場和北京國安足球俱樂部給予了高度讚揚。

參觀尾聲，格拉夫斯特倫獲贈國安隊10號紀念球衣。